Trong 5 năm (2021-2025) tỉnh Quảng Ninh đã huy động trên 120.000 tỷ đồng để thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành tháng 5/2021 "Về phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030" cùng 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Nhiều địa phương tại Quảng Ninh đã khai thác tiềm năng cảnh quan, văn hóa để phát triển du lịch cộng đồng, gắn với khôi phục các làng nghề, lễ hội. Ảnh: Minh Yến

Để cụ thể hóa các mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Quảng Ninh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách riêng biệt, tạo bước đột phá cả về cách làm và nguồn lực. Trong đó, Nghị quyết của HĐND tỉnh yêu cầu rõ từng cấp, từng ngành phải coi giảm nghèo là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên; đồng thời giao chỉ tiêu, kế hoạch cụ thể đến từng xã, thôn, bản, từng hộ nghèo. Bởi phát triển chỉ thực sự bền vững khi mọi người dân đều được thụ hưởng, không ai bị bỏ lại phía sau.

Với tinh thần đó, Quảng Ninh đã chủ động tăng mức hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo cao gấp 1,3-1,5 lần so với quy định Trung ương, đặc biệt ưu tiên cho hộ DTTS, vùng sâu, vùng xa. Tỉnh cũng đồng thời nâng chất lượng y tế, giáo dục, hạ tầng, thông tin là những yếu tố nền tảng giúp người dân không tái nghèo và vươn lên bằng nội lực. Các chương trình hỗ trợ sinh kế, vay vốn ưu đãi, phát triển OCOP, dạy nghề và xuất khẩu lao động được triển khai đồng bộ, kết hợp chặt chẽ giữa chính sách nhà nước và sự tham gia của doanh nghiệp, ngân hàng, đoàn thể.

Nhờ cách tiếp cận đa chiều, đến nay, Quảng Ninh đã hoàn thành 15/15 công trình giao thông động lực kết nối vùng sâu, vùng xa; đầu tư hàng trăm công trình hạ tầng thiết yếu, như thủy lợi, điện, nước sạch, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa… 100% thôn, bản có sóng di động và internet, tỷ lệ hộ dân dùng nước hợp vệ sinh đạt 99,99%, trong đó dùng nước sạch theo chuẩn đạt trên 85%.

Các chương trình hỗ trợ sinh kế, vay vốn ưu đãi, phát triển OCOP, dạy nghề và xuất khẩu lao động được triển khai đồng bộ. Ảnh: Công Duy

Đầu năm 2025, thu nhập bình quân ở các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh đạt 83,79 triệu đồng/người/năm, tăng hơn 40 triệu đồng so với năm 2020. Các mô hình kinh tế tập thể, HTX, doanh nghiệp vùng cao phát triển mạnh. Toàn tỉnh hiện có 768 HTX nông nghiệp, 432 sản phẩm OCOP từ 3-5 sao. Phát triển rừng bền vững, nông nghiệp sinh thái, chăn nuôi gia súc, thủy sản ven biển theo hướng hiện đại được triển khai đồng bộ.

Tỉnh đã đầu tư sửa chữa, nâng cấp 24 trường học, xây mới, hiện đại hóa hàng loạt trạm y tế, nhà văn hóa. Các chính sách đặc thù cho giáo viên, học sinh vùng cao được ban hành đầy đủ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm còn dưới 10,5%, 100% trẻ em dưới 6 tuổi và người nghèo được cấp thẻ BHYT. Hệ thống khám, chữa bệnh lưu động, tư vấn dinh dưỡng tại nhà được triển khai đến tận thôn, bản. Nhiều địa phương đã khai thác tiềm năng cảnh quan, văn hóa dân tộc để phát triển du lịch cộng đồng bền vững, gắn với khôi phục các làng nghề, lễ hội truyền thống, thể thao dân tộc…

Những nỗ lực của Quảng Ninh minh chứng cho hiệu quả từ sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, cùng việc phân bổ nguồn lực hợp lý và phương pháp tiếp cận "nghèo đa chiều", chú trọng cả thu nhập, y tế, giáo dục, nhà ở, việc làm và khả năng tiếp cận thông tin.

Quảng Ninh trở thành điển hình để các địa phương trong cả nước nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện nhằm đạt kết quả theo các chỉ tiêu, nhiệm vụ giảm nghèo mà Quốc hội và Chính phủ giao. Hiện có chỉ số phát triển con người (HDI) của tỉnh nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước.

Minh Yến