Ngày 27/1, tại Hội nghị thông tin báo chí thường kỳ, ông Đinh Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh, đã thông tin về việc triển khai chính sách hỗ trợ sữa uống tại trường cho trẻ em mầm non và học sinh tiểu học trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2025-2030.

Theo đó, đối tượng thụ hưởng gồm trẻ em nhà trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên, trẻ mẫu giáo và học sinh tiểu học, khi được bố hoặc mẹ hoặc người giám hộ đồng ý cho uống sữa theo quy định. Trẻ em, học sinh được hỗ trợ sữa trong các ngày học thực tế tại cơ sở giáo dục, với định mức 110ml/trẻ/ngày đối với trẻ nhà trẻ; 180ml/trẻ/ngày đối với trẻ mẫu giáo và học sinh tiểu học.

Số ngày được hỗ trợ trong mỗi năm học tương ứng với số ngày học trực tiếp tại cơ sở giáo dục, nhưng không quá 175 ngày/năm học. Chính sách được thực hiện đến hết ngày 31/12/2030.

Ông Đinh Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh thông tin tại hội nghị. Ảnh: Phạm Công

Sản phẩm phải là sữa tươi tiệt trùng dạng lỏng, đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm và đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo quy định của Bộ Y tế và pháp luật hiện hành. Sữa có thời hạn sử dụng tối thiểu 180 ngày kể từ ngày sản xuất, được ghi rõ trên bao bì; đóng gói riêng cho một lần sử dụng theo định mức quy định và có logo nhận diện sản phẩm sữa in trên mặt chính của bao bì.

Đồng thời, cơ sở chỉ cho trẻ em, học sinh uống sữa khi sản phẩm sữa được bảo quản theo đúng quy định của nhà sản xuất, bao bì còn nguyên vẹn và còn tối thiểu 90 ngày so với thời hạn sử dụng ghi trên bao bì.

Kinh phí thực hiện chính sách được bảo đảm từ ngân sách nhà nước theo phân cấp quản lý và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Hằng năm, có khoảng 200.000 trẻ mầm non và học sinh tiểu học được thụ hưởng chính sách này, với tổng kinh phí dự kiến trên 300 tỷ đồng mỗi năm học.

Theo báo cáo tiến độ cập nhật hằng ngày từ các trường, đến thời điểm hiện tại đã có 118 cơ sở giáo dục mầm non và 140/140 cơ sở giáo dục phổ thông có cấp tiểu học gửi dự toán năm 2026 về UBND cấp xã.

Báo cáo của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh cho biết, 46/54 xã, phường, đặc khu đã gửi dự toán kinh phí. Trên cơ sở thẩm định, Sở Tài chính đã trình UBND tỉnh đề nghị cấp bổ sung kinh phí năm 2026 để triển khai chính sách. UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành quyết định cấp kinh phí cho 22 xã, phường, đặc khu với tổng số tiền hơn 112 tỷ đồng; các địa phương còn lại dự kiến sẽ được phê duyệt bổ sung kinh phí vào cuối tháng 1.

Hiện phường Hồng Gai là địa phương đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh hoàn thành việc giao dự toán từ ngân sách của phường cho các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn triển khai mua sữa uống cho học sinh, với tổng kinh phí gần 11 tỷ đồng.

Trong đó, trường Tiểu học Hồng Gai và Mầm non Hồng Gai đã hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh. Trường Tiểu học Hồng Gai là đơn vị đầu tiên công bố đơn vị trúng thầu và dự kiến từ ngày 6/2 sẽ tiếp nhận sữa và tổ chức cho học sinh uống sữa tại trường.

Ông Đinh Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh cho biết, Quảng Ninh là địa phương thứ tư trong cả nước triển khai chương trình sữa học đường, song có điểm khác biệt khi 100% kinh phí do ngân sách nhà nước bảo đảm. Theo đó, học sinh được phát sữa hằng ngày và uống tại trường dưới sự giám sát của giáo viên, không mang sữa về nhà.