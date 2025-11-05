Một góc Hạ Long

Theo báo cáo nhanh của ngành chức năng, 10 tháng năm 2025, tổng thu NSNN 10 tháng đạt 69.117 tỷ đồng, bằng 125% dự toán Trung ương giao, bằng 121% dự toán tỉnh giao, tăng 57% so với cùng kỳ 2024. Các khoản thu đóng góp vào GRDP 10 tháng đạt 21.167 tỷ đồng, tăng 1% cùng kỳ; chi NSNN đạt 20.516 tỷ đồng, bằng 70% dự toán. Mục tiêu tổng thu ngân sách 2 tháng cuối năm ước thực hiện 13.049 tỷ đồng; cả năm ước đạt 82.166 tỷ đồng, bằng 151% dự toán Trung ương giao, bằng 146% dự toán tỉnh giao, tăng 55% so với cùng kỳ.

Trong lĩnh vực quản lý doanh nghiệp, lũy kế từ đầu năm đến ngày 30/10/2025, toàn tỉnh có 3.241 doanh nghiệp và đơn vị phụ thuộc, tăng 38,6% cùng kỳ 2024; 1.991 doanh nghiệp thành lập mới, đạt 99,55% kế hoạch năm 2025, tăng 28,7% cùng kỳ; số vốn đăng ký đạt 18.323,6 tỷ đồng. Thành lập mới 173 HTX, tăng 215% kế hoạch năm 2025, nâng tổng số HTX đang hoạt động trên địa bàn tỉnh là 1.213; có 160 HTX đăng ký thay đổi giấy chứng nhận, 6 HTX giải thể. 2 tháng cuối năm, mục tiêu thành lập mới từ 300-500 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới năm 2025 lên từ 2.300-2.500 doanh nghiệp (tăng 25% so với mục tiêu).

Về lĩnh vực đầu tư công năm 2025, tổng kế hoạch vốn đầu tư công đến ngày 28/10/2025 là 16.754 tỷ đồng, cao hơn 4.848 tỷ đồng so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm; đã giải ngân 6.105 tỷ đồng, đạt 51,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 36,5% kế hoạch sau điều chỉnh, cao hơn cùng kỳ 32%. Dự kiến đến 31/12/2025, toàn tỉnh giải ngân thêm tối thiểu khoảng 6.400 tỷ đồng, dự kiến cả năm là 12.500 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch.

Kết quả đầu tư ngoài ngân sách, 10 tháng năm 2025 tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư/phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư 320 dự án đầu tư trong nước, tăng 473% so cùng kỳ; tổng vốn đầu tư đăng ký, điều chỉnh tăng khoảng 240.264 tỷ đồng; 2 tháng cuối năm dự kiến hoàn thiện thủ tục thẩm định chủ trương đầu tư/điều chỉnh chủ trương đầu tư 7 dự án trọng điểm và các dự án khác, với tổng vốn thu hút khoảng 263.053 tỷ đồng. 10 tháng năm 2025, nguồn vốn FDI đạt 528,65 triệu USD, tương đương 13.460 tỷ đồng, bằng 25,8% cùng kỳ, đạt 52,9% kế hoạch năm. Dự kiến 2 tháng cuối năm thực hiện thủ tục cấp Giấy CNĐKĐT cho khoảng 10-12 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt khoảng 400-440 triệu USD.

Trong lĩnh vực liên kết vùng, tỉnh đã và đang triển khai xây dựng một số cơ chế, chính sách quan trọng tạo động lực đẩy mạnh phát triển liên kết vùng, cũng như tạo động lực tăng trưởng của tỉnh. Trọng tâm là việc phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng Đề án cơ chế, chính sách thí điểm phát triển Khu kinh tế Vân Đồn, xin ý kiến các bộ, ngành; triển khai xây dựng thỏa thuận khung thí điểm khu hợp tác ngành nghề qua biên giới Móng Cái - Đông Hưng với 6 nội dung ngành nghề hợp tác (Công nghiệp, Thương mại, Dịch vụ cửa khẩu, Logistics, Trí tuệ nhân tạo) và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ các ngành nghề hợp tác; hoàn thành Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc)...

Để đạt được các mục tiêu đã đặt ra cho năm 2025, ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, đơn vị yêu cầu chủ đầu tư các dự án tập trung đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, phân công cụ thể lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện; bám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn và chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân của từng dự án; tiếp tục rà soát tiến độ các dự án, báo cáo cấp có thẩm quyền kịp thời điều chỉnh từ các dự án không có khả năng giải ngân sang các dự án giải ngân tốt, đảm bảo giải ngân 100% Kế hoạch vốn giao đầu năm. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà thầu, phấn đấu khởi công tất cả các dự án đã được bổ sung vốn trong năm 2025.

Minh Yến