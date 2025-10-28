Quảng Ninh đang ngày càng khẳng định vị thế của mình là cửa ngõ giao thương quốc tế, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối Việt Nam với các quốc gia trong khu vực và thế giới. Việc đầu tư cải thiện cơ sở hạ tầng đang giúp tỉnh trở thành một trung tâm thương mại, logistics và du lịch hàng đầu khu vực Đông Bắc.

Tại hội đàm với Đoàn đại biểu Chính quyền nhân dân TP Đông Hưng, Phòng Thành Cảng, Quảng Tây (Trung Quốc) về một số nội dung hợp tác trong phát triển kinh tế cửa khẩu diễn ra hôm 27/10, hai bên thống nhất tăng cường phối hợp trong triển khai xây dựng cửa khẩu thông minh Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc), phát triển khu hợp tác ngành nghề qua biên giới, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh và các lĩnh vực quản lý cửa khẩu.

Trao đổi về cơ chế phối hợp xúc tiến đầu tư, kết nối hạ tầng và chia sẻ thông tin phục vụ phát triển kinh tế biên mậu giữa hai địa phương; các nội dung liên quan đến thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế qua biên giới, phối hợp xúc tiến đầu tư và tiến độ xây dựng cửa khẩu thông minh Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc), hai bên thể hiện quyết tâm trong việc mở rộng hợp tác thực chất, hiệu quả nhằm xây dựng khu vực cửa khẩu Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc) trở thành hình mẫu phát triển hiện đại, kết nối thông suốt giữa hai quốc gia.

Cửa khẩu quốc tế Móng Cái ghi nhận hàng triệu lượt người xuất nhập cảnh mỗi tháng

Quảng Ninh hiện có 3 khu kinh tế cửa khẩu với tổng diện tích hơn 144,75 ha gồm Móng Cái, Hoành Mô-Ðồng Văn và Bắc Phong Sinh. Trong đó, Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái không chỉ là trung tâm thương mại biên giới, mà còn là khu vực có vai trò quan trọng trong phát triển du lịch, dịch vụ và công nghiệp. Với hệ thống hạ tầng hiện đại như cảng biển, kho bãi, trung tâm logistics và các khu công nghiệp, Móng Cái được xác định là khu vực động lực, trọng điểm của quốc gia.

Để phát huy lợi thế kinh tế cửa khẩu, thời gian qua, Quảng Ninh đã thực hiện chiến lược đột phá về phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại nhằm kết nối các khu kinh tế cửa khẩu. Việc xây dựng các tuyến đường cao tốc và tuyến đường sắt từ Móng Cái đến Hải Phòng và Hạ Long sẽ giúp tăng cường khả năng vận chuyển hàng hóa, kết nối các khu vực trong tỉnh với các thành phố lớn, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế bền vững.

Tỉnh Quảng Ninh cũng chú trọng đầu tư vào các dự án hạ tầng chiến lược như hệ thống giao thông, kho bãi và các cảng biển hiện đại, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu và tăng cường khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trong khu vực. Những dự án này, bao gồm cả việc xây dựng Bến cảng tổng hợp Vạn Ninh và các hệ thống kho bãi, đang giúp Quảng Ninh trở thành một điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực logistics và thương mại quốc tế.

Thêm vào đó, chính sách thu hút đầu tư của Quảng Ninh cũng rất linh hoạt, với các ưu đãi về thuế và đất đai nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đặc biệt, doanh nghiệp hoạt động tại khu kinh tế cửa khẩu được hưởng nhiều ưu đãi như miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm đầu và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo, cùng với các ưu đãi về thuế sử dụng đất và phí hạ tầng. Những chính sách này đã giúp thu hút hàng trăm dự án đầu tư trong khu vực, góp phần thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp, dịch vụ và thương mại biên mậu.

Nhờ những động thái này, hoạt động xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu, lối mở tại Quảng Ninh đã duy trì sự ổn định và phát triển mạnh mẽ. Các cửa khẩu, đặc biệt là Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, ghi nhận hàng triệu lượt người xuất nhập cảnh mỗi tháng.

Trong tháng 9/2025, các cửa khẩu của tỉnh Quảng Ninh đã làm thủ tục cho hơn 732.000 lượt người xuất nhập cảnh, với tỷ lệ nhập cảnh và xuất cảnh gần như tương đương. Điều này cho thấy sự ổn định trong việc giao lưu thương mại và du lịch, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của Quảng Ninh trong việc kết nối hai quốc gia.

Quảng Vân