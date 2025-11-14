Lan tỏa nhận thức pháp luật đến từng ngư dân

Với hơn 250km đường bờ biển và nhiều khu vực tiếp giáp vùng biển Quảng Tây (Trung Quốc), tỉnh Quảng Ninh giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong chiến lược bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Những năm qua, cùng với phát triển kinh tế biển, tỉnh đã chú trọng tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý và bảo vệ biên giới biển, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Từ đầu năm 2015 đến nay, các cấp, ngành và lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức hơn 5.900 buổi tuyên truyền cho hơn 86.000 lượt cán bộ, nhân dân, ngư dân về Nghị định 71/2015/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản pháp luật liên quan đến quản lý người, phương tiện hoạt động trong khu vực biên giới biển. Qua đó từng bước hình thành thói quen ứng xử đúng pháp luật trong khai thác, đánh bắt, vận chuyển hàng hóa và cư trú ven biển.

Lực lượng Biên phòng tuyên truyền pháp luật bảo vệ biên giới biển đến từng con tàu.

Không chỉ tuyên truyền qua hội nghị, hội thảo, tỉnh Quảng Ninh còn phát huy vai trò của báo chí, truyền hình và mạng xã hội, xây dựng các bản tin, phóng sự về hoạt động bảo vệ chủ quyền, an ninh biển đảo. Những nội dung sinh động, dễ hiểu, gắn liền với thực tiễn đời sống đã giúp người dân vùng biển nắm chắc các quy định, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả, các lực lượng Biên phòng, Công an, Quân sự đã đưa pháp luật đến tận từng thôn, bản, từng con tàu.

Tại các khu neo đậu, cảng cá, lực lượng Biên phòng phát hàng chục nghìn tờ rơi, sổ tay an toàn lao động và áp phích tuyên truyền về phòng chống thiên tai, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Từ năm 2015 đến nay, 325 lớp tập huấn chuyên sâu về pháp luật trong lĩnh vực thủy sản, môi trường biển, cư trú và hoạt động trong khu vực biên giới biển được tổ chức, thu hút hàng nghìn ngư dân và chủ tàu tham gia. Các nội dung như Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Biên giới quốc gia, Nghị định 71/2015/NĐ-CP… được truyền đạt một cách dễ hiểu, giúp người dân nắm chắc quy định, tự giác chấp hành và phối hợp hiệu quả với lực lượng chức năng.

Xây dựng đội ngũ báo cáo viên pháp luật cơ sở

Nhận thức tuyên truyền hiệu quả bắt đầu từ con người, tỉnh Quảng Ninh đặc biệt chú trọng bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên pháp luật ở cơ sở. Từ năm 2015 đến nay, hơn 400 cán bộ xã, phường, thôn, bản được tập huấn nghiệp vụ, nâng tổng số báo cáo viên toàn tỉnh lên 520 người. Mỗi xã biên giới biển đều có ít nhất một báo cáo viên chuyên trách, am hiểu pháp luật và gắn bó mật thiết với ngư dân. Họ trở thành cầu nối quan trọng giữa chính quyền, lực lượng biên phòng và nhân dân, góp phần lan tỏa tinh thần “Sống và làm việc theo pháp luật”.

Công tác tuyên truyền pháp luật giúp nâng cao nhận thức, tăng cường tinh thần cảnh giác của nhân dân vùng biển trước các hành vi vi phạm chủ quyền, buôn lậu, khai thác trái phép. Nhiều ngư dân đã chủ động cung cấp thông tin giúp lực lượng chức năng phát hiện, ngăn chặn hiệu quả tội phạm ma túy, buôn bán người, xuất nhập cảnh trái phép, vận chuyển hàng cấm.

Trong thời gian tới, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục triển khai các đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2021 – 2025” và “Tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam”, kết hợp tuyên truyền pháp luật với xây dựng đời sống văn hóa biển. Mục tiêu là vun đắp lòng tin, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong bảo vệ chủ quyền, góp phần xây dựng biên giới biển hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.