Các dự án tập trung vào phát triển hạ tầng khu công nghiệp, đô thị, logistics, năng lượng, công nghiệp chế biến, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao và hạ tầng cảng biển, góp phần tạo thêm dư địa và động lực tăng trưởng mới cho tỉnh.

Trong số này, có nhiều dự án quy mô lớn như Dự án Sản phẩm giải trí thông minh của Công ty TNHH Năng lượng & Linh kiện EV Foxconn Việt Nam được điều chỉnh tăng vốn hơn 9.200 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, nhiều khu công nghiệp lớn cũng được trao quyết định đầu tư, trong đó có VSIP Quảng Ninh (hơn 5.800 tỷ đồng), Green Bay Tech (5.700 tỷ đồng), Bạch Đằng 2 (gần 4.800 tỷ đồng), Khu công nghiệp ven biển Quảng Yên (3.740 tỷ đồng) và An Hưng Quảng Ninh (hơn 3.000 tỷ đồng).

Đại diện các doanh nghiệp nhận quyết định đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Ảnh: Phạm Công

Ngoài các dự án công nghiệp và hạ tầng khu công nghiệp, Quảng Ninh còn trao quyết định đầu tư cho các dự án điện gió, đô thị, logistics, thương mại, du lịch sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, chế biến lâm sản và nuôi trồng thủy sản tại đặc khu Cô Tô.

Việc công bố quy hoạch đồng thời trao chứng nhận đầu tư cho các dự án lớn cho thấy quyết tâm của Quảng Ninh trong việc đưa quy hoạch từ bản vẽ vào thực tiễn, biến định hướng phát triển thành công trình, dự án cụ thể.

Đây cũng là thông điệp mạnh mẽ về môi trường đầu tư minh bạch, năng động, tiếp tục khẳng định sức hút của Quảng Ninh với cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Ngay sau hội nghị, Quảng Ninh tiếp tục tổ chức lễ khởi công dự án nhà ở xã hội cho thuê tại phường Uông Bí và dự án khu nuôi trồng thủy sản tập trung tại đặc khu Cô Tô, cụ thể hóa các định hướng phát triển vừa được công bố.