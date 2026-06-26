Bộ Xây dựng vừa có công điện gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đẩy mạnh phát triển nhà ở cho thuê.

Nội dung công điện bám sát kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng về phát triển nhà ở, trong đó xác định nhà ở cho thuê là phân khúc chiến lược, dài hạn, phục vụ nhu cầu của đông đảo người dân.

Đây là bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển thị trường bất động sản. Để thúc đẩy phát triển mạnh mẽ nhà ở cho thuê ngay từ năm 2026, Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu Chủ tịch UBND các địa phương khẩn trương điều tra, đánh giá nhu cầu thuê nhà của từng nhóm đối tượng trên địa bàn, từ đó xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở cho thuê giai đoạn 2026 và giai đoạn 2026-2030.

Kế hoạch phải xác định rõ mục tiêu từng năm, danh mục dự án, lộ trình triển khai và nguồn lực thực hiện, gửi về Bộ Xây dựng trong tháng 6 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Cơ quan quản lý thúc đẩy phát triển mạnh mẽ nhà ở cho thuê ngay từ năm 2026. Ảnh minh họa: Hồng Khanh

Đáng chú ý, Bộ Xây dựng đề nghị mỗi địa phương phấn đấu khởi công ít nhất một dự án nhà ở cho thuê bằng vốn ngân sách ngay trong tháng 6/2026, đồng thời chuẩn bị triển khai các dự án quy mô lớn trong quý III và quý IV.

Để bảo đảm tiến độ, các địa phương phải bố trí ngay nguồn vốn, quỹ đất sạch, đồng thời áp dụng quy trình ưu tiên và đơn giản hóa thủ tục đầu tư đối với các dự án nhà ở cho thuê.

Cùng với đó, Bộ Xây dựng yêu cầu khẩn trương thành lập, kiện toàn Quỹ phát triển nhà ở của địa phương nhằm đầu tư xây dựng hoặc mua lại nhà ở phục vụ mục đích cho thuê.

Ngoài các dự án do Nhà nước đầu tư, Bộ Xây dựng cũng yêu cầu đẩy mạnh phát triển nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp thông qua việc rà soát nhu cầu thực tế, bố trí quỹ đất và huy động doanh nghiệp đầu tư.

Đối với khu vực dân cư, các địa phương được giao nghiên cứu cơ chế hỗ trợ hộ gia đình, cá nhân xây dựng nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ để cho thuê. Đồng thời hướng dẫn tiêu chuẩn kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy và tăng cường kiểm tra nhằm bảo đảm an toàn.

Theo quy định hiện hành, nhà ở cho thuê gồm các loại hình như nhà ở công vụ, nhà ở xã hội,

Trong đó, nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân được hưởng nhiều chính sách ưu đãi như miễn tiền sử dụng đất, ưu đãi về thuế và cơ chế xác định giá thuê theo quy định của Nhà nước.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các địa phương rà soát toàn bộ quỹ nhà ở thuộc tài sản công như nhà công vụ, nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân, ký túc xá sinh viên để khai thác hiệu quả hơn.

Những công trình bỏ hoang hoặc sử dụng không hiệu quả phải được xử lý dứt điểm, đồng thời nghiên cứu chuyển đổi công năng sang nhà ở cho thuê nếu không còn nhu cầu sử dụng.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác là cắt giảm mạnh thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa, một đầu mối, một quy trình chuẩn", ưu tiên giải quyết hồ sơ theo "luồng xanh" đối với các dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê.