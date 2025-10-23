Hồi tháng 9 vừa qua, triển lãm thành tựu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh 5 năm (2020-2025) với chủ đề "Quảng Ninh tự tin, vững vàng, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới cùng dân tộc” đã tạo được ấn tượng tốt đẹp. Triển lãm như một bảo tàng thu nhỏ đã tái hiện chặng đường vẻ vang của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh.

Triển lãm trưng bày, giới thiệu gần 1.000 hình ảnh, tư liệu, hơn 500 hiện vật và 30 clip, phim tư liệu về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh được thể hiện qua những sản phẩm OCOP đặc trưng của Quảng Ninh, sản phẩm du lịch tiêu biểu của tỉnh kết hợp với gian hàng trưng bày những sản phẩm chiến lược của 31 doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế.

Trong giai đoạn thế giới và khu vực có nhiều biến động nhanh, phức tạp, nhiều thay đổi mang tính thời đại; trong nước ban hành và triển khai những quyết sách chiến lược…, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, "Kỷ luật và Đồng tâm", thống nhất ý chí và hành động, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nỗ lực, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức; giữ vững ổn định và đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Quảng Ninh đã thống nhất mục tiêu xây dựng tỉnh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Nhiệm kỳ 2020-2025, kinh tế Quảng Ninh duy trì tốc độ tăng trưởng cao và ổn định, bình quân 5 năm ước đạt 10,4%/năm, gấp 1,7 lần bình quân cả nước. Quy mô và tiềm lực kinh tế không ngừng mở rộng, GRDP bình quân đầu người năm 2025 đạt trên 11.000 USD, gấp 2,3 lần mức bình quân chung (tiệm cận với nước thu nhập trung bình ở mức cao nhất). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh mẽ từ “nâu” sang “xanh”, dịch vụ và công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm khoảng 2/3 GRDP. Tổng thu ngân sách luôn nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước; du lịch phục hồi ngoạn mục, năm 2024 đón trên 19 triệu lượt khách, khẳng định vị thế trung tâm du lịch quốc gia.

Đặc biệt, tỉnh Quảng Ninh đã kiên trì, chủ động và sáng tạo trong thực hiện “ba đột phá” chiến lược và các chương trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị, du lịch, dịch vụ, được đầu tư đồng bộ, hiện đại với gần 200 km cao tốc - dài nhất cả nước, sân bay quốc tế Vân Đồn, cảng biển và cửa khẩu quốc tế kết nối vùng và thế giới. Tốc độ đô thị hóa nhanh, nằm trong nhóm 5 tỉnh cao nhất cả nước; nguồn nhân lực chất lượng cao được chú trọng phát triển, gắn với cải cách toàn diện giáo dục, y tế và nâng cao chất lượng dân số. Cải cách hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh được nâng cao vượt bậc. Liên tục nhiều năm liền Quảng Ninh đứng đầu cả nước về PCI và các chỉ số chính quyền liêm chính, kiến tạo, hành động phục vụ nhân dân. Đây là những minh chứng khẳng định tính tiên phong, năng động của Quảng Ninh trong đổi mới, phát triển nhanh và bền vững.

Cùng với phát triển kinh tế, Quảng Ninh đã chú trọng phát triển toàn diện văn hóa, xã hội, con người gắn với bản sắc truyền thống văn hoá. An sinh, phúc lợi xã hội được bảo đảm, đi trước cả nước trong xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát mới phát sinh; không còn hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo của Trung ương và của tỉnh. Tỉnh đã về đích trước 3 năm Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Đời sống nhân dân không ngừng cải thiện, nhất là vùng khó khăn; chú trọng đào tạo nghề, giải quyết việc làm, bảo vệ trẻ em, chăm sóc người cao tuổi. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm; năng lực phòng, chống dịch bệnh được nâng cao. Quảng Ninh là điểm sáng đi đầu trong phòng, chống, thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả với đại dịch Covid-19 theo phương châm “3 trước”, “4 tại chỗ”, tích cực, chủ động, từ xa, từ sớm, từ cơ sở; giữ vững địa bàn “An toàn - Ổn định - Phát triển”. Từ đó trở thành bài học chung trong cả nước.

Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo quốc gia được giữ vững, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, phát triển. Hoạt động đối ngoại được chú trọng mở rộng và ngày càng đi vào chiều sâu, toàn diện.

Những thành tựu đạt được trong 5 năm qua là kết tinh của quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, sáng tạo, kế thừa và phát triển của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Đây là tiền đề, nền tảng quan trọng, tạo đà cho Quảng Ninh phát triển nhanh, bền vững hơn nữa; tiếp tục là một trong những cực tăng trưởng kinh tế, có sức hấp dẫn, lan tỏa trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc nói riêng, khu vực miền Bắc và cả nước nói chung.

Quảng Vân