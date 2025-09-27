Theo ông Vũ Đại Thắng, để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, tỉnh Quảng Ninh đã xác định 3 khâu đột phá là nguồn nhân lực, phát triển kết cấu hạ tầng và phát triển văn hóa.

Ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh phát biểu tại họp báo. Ảnh: Phạm Công

Bí thư Quảng Ninh cho hay, đối với nguồn nhân lực thì trong cơ quan nhà nước phải tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; đối với việc sản xuất, phát triển kinh tế thì thúc đẩy nguồn nhân lực chất lượng cao.

"Có rất nhiều biện pháp đang được tỉnh Quảng Ninh lồng ghép với các chỉ đạo, nghị quyết mới của Trung ương về giáo dục đào tạo. Tích hợp các trường đại học, cao đẳng tạo thành các trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao và đội ngũ người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh", ông Thắng nói.

Về phát triển kết cấu hạ tầng, Bí thư Quảng Ninh cho biết, đây là nhiệm vụ thường xuyên và gắn liền.

"Chúng ta không còn khái niệm thành phố trực thuộc tỉnh mà hướng tới thành phố trực thuộc trung ương.

Hiện nay, Quảng Ninh có nhiều kết cấu hạ tầng đang được tập trung nâng cấp để đáp ứng các yêu cầu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Nếu so sánh với những địa phương đang là thành phố trực thuộc Trung ương thì Quảng Ninh có những tiêu chí cao hơn rất nhiều.

Ví dụ tỷ lệ phường trên xã sau sắp xếp thì Quảng Ninh có 30 phường, 2 đặc khu và 22 xã. Trước sắp xếp, tỷ lệ đô thị hóa của Quảng Ninh là 65%, cao hơn rất nhiều so với TP Cần Thơ hay TP Huế", ông Vũ Đại Thắng cho hay.

Tuy nhiên, theo ông, với mô hình chính quyền 2 cấp mới thì thành phố lớn hơn, rộng hơn nên các tiêu chí sẽ có nhiều thay đổi. Vì vậy, Quảng Ninh đang tập trung phát triển kinh tế hạ tầng.

Ông dẫn chứng khu vực Hạ Long cũ đang được kiện toàn nhiều thiết chế về hạ tầng xung quanh như tiếp tục làm các đường ven biển, chỉnh trang các đô thị cũ qua những biện pháp như vận động người dân hiến đất để mở rộng đường, ngõ; xây dựng các hệ thống thu gom nước, rác thải, hướng tới việc xử lý rác thải tập trung trên địa bàn tỉnh bằng biện pháp mới.

Tỉnh Quảng Ninh hướng tới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030. Ảnh: Phạm Công

Về các cảng bến, hiện nay Quảng Ninh đang tập trung cao độ phát triển cảng Con Ong - Hòn Nét cùng với TP Hải Phòng tạo đúng quy hoạch cửa biển chung cả nước và khu vực Bắc Bộ.

"Nếu cảng Con Ong - Hòn Nét được mở rộng, phát triển kết hợp với tuyến đường sắt Móng Cái về Hạ Long sang Hải Phòng thì sẽ tạo được một tuyến giao thương sang Trung Quốc ngắn hơn rất nhiều", Bí thư Quảng Ninh cho biết.

Về đột phá phát triển văn hóa, trong nhiệm kỳ trước của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã ban hành nghị quyết về việc quy hoạch các giá trị văn hóa. Trong đó, ngoài những văn hóa của vùng đất mỏ thì còn có bản sắc văn hóa riêng của các vùng, miền.

Đặc biệt, trong thời gian vừa qua, Quảng Ninh là nơi khởi sự của kinh tế di sản, biến di sản thành nguồn tài sản. Hiện nay Quảng Ninh là một trong số ít những tỉnh có 2 di sản được UNESCO công nhận (vịnh Hạ Long và danh thắng Yên Tử).

