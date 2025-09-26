Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, tỉnh đang đứng trước nhiều thời cơ, vận hội mới, nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức.

Đại hội khẳng định những thành quả cách mạng đạt được; đưa ra những quyết sách quan trọng để tiếp tục có những bước phát triển mới toàn diện, vững chắc hơn.

Ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh phát biểu tại Đại hội

Cũng tại Đại hội, bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh cho biết, kinh tế Quảng Ninh tăng trưởng cao và ổn định, tốc độ tăng trưởng 5 năm bình quân ước đạt 10,4%/năm, gấp 1,7 lần bình quân chung cả nước.

GRDP năm 2025 ước đạt 395.000 tỷ đồng, gấp 1,9 lần so với năm 2020; GRDP bình quân đầu người đạt trên 11.000USD, cao gấp 2,23 lần mức trung bình cả nước.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, công nghiệp - xây dựng và dịch vụ chiếm khoảng 95,9% GRDP. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng trưởng bình quân 23%/năm, trở thành động lực tăng trưởng chính; FDI thu hút đạt gần 10 tỷ USD, gấp hơn 5 lần giai đoạn trước, chủ yếu là lĩnh vực chế biến, chế tạo.

Bên cạnh đó, ngành than tiếp tục giữ vai trò trụ cột, sản lượng 5 năm đạt 219 triệu tấn.

Du lịch phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch ngày càng khẳng định vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn. Tỷ trọng du lịch trong GRDP đạt gần 10% năm 2024. Nông nghiệp phát triển bền vững, gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. Tỉnh hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn trước 2 năm so với mục tiêu của Trung ương. Nhiều huyện (cũ) miền núi, dân tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trở thành điểm sáng cả nước.

Đầu tư công và kết cấu hạ tầng có bước phát triển vượt bậc, trong đó có hơn 825km đường bộ với 80km cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đã được hoàn thành đưa vào khai thác. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 75,8%, thuộc nhóm cao nhất cả nước.

Quảng Ninh tiếp tục là tỉnh dẫn đầu cả nước nhiều năm liên tiếp về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cải cách hành chính (PAR Index), sự hài lòng của người dân (SIPAS), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT Index).

Đoàn chủ tịch Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2025-2030

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đánh giá cao, biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Phấn khởi, tự hào về những thành tích đạt được, nhưng Quảng Ninh cũng phải thẳng thắn, nghiêm túc nhìn nhận về những tồn tại, hạn chế, khó khăn. Đó là một số chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội 15 đề ra chưa đạt, trong đó, đáng chú ý là tốc độ tăng vốn đầu tư toàn xã hội, tỷ lệ che phủ rừng, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế tuy cao nhưng chưa thật tương xứng với tiềm năng; chất lượng tăng trưởng chưa bền vững, khai thác tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế biển, du lịch, các khu kinh tế, khu công nghiệp, kinh tế số, kinh tế đêm, công nghiệp văn hóa còn hạn chế; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chưa thực sự trở thành động lực chính.

Quy mô dân số còn thấp, thiếu hụt nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao; kết quả xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số chưa vững chắc, có nguy cơ tái nghèo.

Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực, đặc biệt về quản lý tài nguyên, khoáng sản, đất đai, đầu tư công còn bất cập. Công tác kiểm tra, giám sát có lúc chưa quyết liệt, chưa thường xuyên, chưa gắn với xử lý kịp thời các vấn đề nổi lên; một bộ phận cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; việc phát hiện, đào tạo, quy hoạch đội ngũ cán bộ trẻ, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo kế cận còn hạn chế.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại Đại hội

Để thực hiện mục tiêu xây dựng Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, ông Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Đại hội phát huy dân chủ, tập trung thảo luận, đi sâu phân tích đánh giá về thành tựu, cũng như những hạn chế, khuyết điểm của Đảng bộ trong nhiệm kỳ, tìm ra nguyên nhân, làm sâu sắc các bài học kinh nghiệm để có thể xác định được những giải pháp, quyết sách hiệu quả trong nhiệm kỳ tới.

"Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước kỳ vọng Quảng Ninh sẽ tiếp tục bứt phá phát triển nhanh và bền vững hơn. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội sẽ phát huy truyền thống "Kỷ luật và Đồng tâm" của đất mỏ anh hùng, đoàn kết thống nhất, năng động, sáng tạo, tập trung trí tuệ, tiếp tục thảo luận để có những quyết định đúng đắn ngang tầm thời kỳ phát triển mới.

Tiếp tục xây dựng Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, xứng đáng là một trong những trung tâm phát triển năng động và toàn diện của phía Bắc và cả nước, cùng cả nước tự cường, tự chủ, tự tin, tiến bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", ông Nguyễn Xuân Thắng cho biết.

