Ngày 23/4, Quảng Ninh khởi công nhà máy điện gió đầu tiên với tổng vốn đầu tư khoảng 7.300 tỷ đồng, công suất 200 MW. Đây là dự án điện gió đầu tiên của tỉnh, được triển khai phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Dự án có công suất 200MW, gồm 32 tua-bin gió sử dụng công nghệ hiện đại, với tổng mức đầu tư khoảng 7.300 tỷ đồng. Khi đi vào vận hành năm 2028, nhà máy dự kiến cung cấp gần 600 triệu kWh điện sạch mỗi năm.

Lãnh đạo địa phương bấm nút khởi công dự án điện gió Quảng Ninh 1. Ảnh: Đ.X

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, nhấn mạnh việc khởi công công trình đánh dấu bước chuyển quan trọng trong lộ trình chuyển dịch năng lượng từ “nâu” sang “xanh”, hướng tới phát triển bền vững.

Để dự án triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, lãnh đạo tỉnh yêu cầu chủ đầu tư tập trung nguồn lực, ứng dụng công nghệ hiện đại, tuân thủ các quy định về kỹ thuật, môi trường và an toàn lao động.

Dự án Nhà máy điện gió Quảng Ninh 1 không chỉ tạo nguồn cung năng lượng sạch mà còn mở ra cơ hội phát triển mới cho khu vực, tạo việc làm, tăng thu ngân sách, thúc đẩy phát triển hạ tầng, dịch vụ, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương.