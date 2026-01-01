Ngày 1/1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Ái My (28 tuổi), Trương Thị Kim Tiên (39 tuổi, cùng ngụ xã Định Thành, tỉnh Cà Mau) và Dương Văn Nam (44 tuổi, ngụ xã Gành Hào, tỉnh Cà Mau) về tội ''Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài''.

Bị can Nguyễn Thị Ái My tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Cà Mau

Trước đó, trong quá trình quản lý xuất nhập cảnh, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng phát hiện vụ việc có dấu hiệu phạm tội nên chuyển hồ sơ cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cà Mau thụ lý theo thẩm quyền.

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2024, Tiên được một đối tượng là người Việt Nam đang sinh sống tại Hàn Quốc tổ chức cho xuất cảnh sang đảo Jeju bằng hình thức du lịch miễn thị thực, nhưng thực chất để lao động trái phép. Trong thời gian này, Tiên có thu nhập từ 1 - 2 triệu đồng/ngày.

Nhận thấy việc tổ chức cho người xuất cảnh lao động trái phép tương đối dễ dàng, Tiên liên hệ cháu gái là Ái My để nhận tiền và giấy tờ tùy thân của những người có nhu cầu.

Sau đó, Ái My gửi hồ sơ cho Tiên tại Hàn Quốc để tổ chức cho hơn 25 trường hợp xuất cảnh sang đảo Jeju theo hình thức trên. Mỗi trường hợp phải chi từ 100 - 160 triệu đồng cho các bị can.

Đối với Nam, dù không có mối quan hệ với Tiên và Ái My, nhưng do tin lời hứa hẹn, đối tượng đã cung cấp giấy tờ tùy thân và tiền để nhờ các bị can tổ chức cho người thân xuất cảnh trái phép sang đảo Jeju.