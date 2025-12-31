XEM VIDEO: Ma túy bị thu giữ trong vụ án. (Nguồn: Kiều Mạnh Hùng)

Ngày 31/12, nguồn tin của VietNamNet cho biết, VKSND tỉnh Đắk Lắk vừa phê chuẩn các quyết định khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can trong vụ án "Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy".

Một số gói ma túy được thu giữ trong vụ án. Ảnh: CACC

Trong số 8 bị can, Vũ Đình Thịnh (SN 1988, trú tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) bị khởi tố về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Các bị can Vũ Đình Trọng (SN 1981, trú tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk); Đỗ Văn Ninh (SN 1981, trú tại xã Cư Jut, tỉnh Lâm Đồng); Lâm Anh Vĩ (SN 1996), Đặng Phương Nam (SN 2002), Nguyễn Thanh Bảo (SN 1986), cùng trú tại xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng; Lê Chí Binh (SN 1983, trọ ở khu phố 1 Trần Phú, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk); Đoàn Minh Dương (SN 1999, trú tại phường Tân Đông Hiệp, TPHCM) bị khởi tố về tội "Mua bán trái phép chất ma tuý".

Các đối tượng trong đường dây ma túy có sử dụng súng quân dụng. Ảnh: KMH

Như VietNamNet đã thông tin, từ ngày 17 - 20/12, Công an tỉnh Đắk Lắk xác lập chuyên án có bí số 1225M triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tuyến, liên tỉnh, thẩm lậu ma túy từ Campuchia về Việt Nam để tiêu thụ.

Đường dây này có hơn 20 đối tượng, hoạt động với thủ đoạn tinh vi, manh động, liều lĩnh; sử dụng vũ khí nóng, lợi dụng không gian mạng để giao dịch.

Đối tượng chính trong đường dây là Nguyễn Thanh Bảo và Lâm Anh Vĩ. Hai đối tượng này đã móc nối, liên lạc mua ma túy của các đối tượng (chưa rõ nhân thân, lai lịch) ở Campuchia thông qua tài khoản mạng xã hội và nhận ma túy tại khu vực gần cửa khẩu Đắk Peur, tỉnh Lâm Đồng.

Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt tấn công, bắt giữ và triệu tập 19 đối tượng, thu giữ hơn 9kg ma túy.