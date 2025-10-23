Tài nguyên văn hóa, du lịch lớn hơn sẽ là nguồn lực mới

Sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành trên cả nước, đến nay, tỉnh Quảng Ninh đang nổi lên là một địa phương đi đầu với cách làm bài bản, phát triển du lịch thích ứng với việc sắp xếp địa giới hành chính.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 9 tháng năm 2025, Quảng Ninh đón 17,11 triệu lượt khách du lịch (trong đó hơn 3,2 triệu lượt khách quốc tế); tổng thu đạt 44.250 tỷ đồng.

Chia sẻ với báo chí về kết quả này, ông Nguyễn Lâm Nguyên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết, việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính của tỉnh không gây nhiều biến động về tài nguyên du lịch trên địa bàn tỉnh.

Tài nguyên văn hóa, du lịch lớn hơn sẽ là nguồn lực mới để các xã, phường phát huy tinh thần sáng tạo, hợp tác xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng theo hướng: Mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP) về du lịch và văn hóa, từ đó phát huy lợi thế du lịch làm động lực cho KT-XH phát triển toàn diện và vẽ lại bản đồ du lịch Quảng Ninh.

Tuy nhiên, để bảo đảm mỗi địa bàn sau sáp nhập đều được đánh giá đúng tiềm năng, có định hướng khai thác phù hợp, gắn với thế mạnh đặc trưng của từng xã, phường, đặc khu, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Kế hoạch 289/KH-SVHTTDL ngày 18/8/2025 nhằm khảo sát, đánh giá hạ tầng, dịch vụ tại tất cả các khu, điểm du lịch, đồng thời làm sạch dữ liệu, số hóa tài nguyên du lịch để tích hợp vào hệ thống bản đồ điện tử.

Theo ông Nguyên, đây là cơ sở để tỉnh có bản đồ du lịch mới hiện đại, trực quan, phục vụ công tác quản lý cũng như quảng bá điểm đến; đồng thời cũng là yếu tố giúp nâng cao chất lượng dịch vụ và hình ảnh điểm đến Quảng Ninh.

Bên cạnh đó, Quảng Ninh còn duy trì sức hút bằng chuỗi sự kiện văn hóa-thể thao-du lịch như: Carnaval Hạ Long 2025, Lễ hội khinh khí cầu, Giải Marathon Hạ Long, Ultra Trail Yên Tử…, các hoạt động này được tổ chức thường xuyên cho thấy sức cạnh tranh của một điểm đến không chỉ đến từ việc thay đổi địa giới hành chính, mà còn từ năng lực quản trị dữ liệu, tổ chức sự kiện và làm mới trải nghiệm du khách.

Thời gian qua, đóng góp của du lịch vào GRDP của Quảng Ninh chiếm tỷ trọng cao, du lịch Quảng Ninh tiếp tục khẳng định là ngành kinh tế mũi nhọn, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, bảo tồn hiệu quả các giá trị văn hóa, lịch sử, truyền thống và hệ sinh thái độc đáo, góp phần bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và nước biển dâng, đồng thời góp phần bảo đảm an sinh xã hội và giữ vững quốc phòng an ninh.

Được biết, đề án phát triển du lịch tỉnh Quảng Ninh đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, Quảng Ninh có tốc độ tăng trưởng du lịch cao và bền vững, dựa trên phát triển mạnh mẽ các sản phẩm, dịch vụ du lịch đẳng cấp quốc tế; trở thành trung tâm du lịch kết nối khu vực và thế giới, địa bàn trọng điểm du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng cao cấp hàng đầu quốc gia với hệ thống cơ sở vật chất thực sự đồng bộ, hiện đại, đẳng cấp vượt trội; có hệ thống sản phẩm du lịch đa dạng, đặc sắc, chất lượng cao, thương hiệu mạnh, có sức hấp dẫn và cạnh tranh toàn cầu.

Mục tiêu đến năm 2050, Quảng Ninh trở thành một trong những trung tâm du lịch kết nối toàn cầu, điểm đến hàng đầu thế giới dựa trên định vị thương hiệu vịnh Hạ Long - vịnh Bái Tử Long là thiên đường cảnh quan và sự phát triển hài hòa giữa các hệ sinh thái kinh tế - xã hội - môi trường với chất lượng cuộc sống của người dân và môi sinh đạt chuẩn quốc tế.

Quảng Vân