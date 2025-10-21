Danny and Diggy – 2 du khách đến từ Anh có chuyến du lịch TPHCM cách đây không lâu. Ngoài ghé thăm 1 số điểm đến thú vị, họ còn dành thời gian trải nghiệm loạt món ăn đường phố thơm ngon.

Trong đó, có 1 món mà cặp đôi tiết lộ đã thưởng thức vào bữa sáng và nhận xét là “1 trong những món nhất định phải ăn khi đến Việt Nam”. Đó là bún thịt nướng.

Để thưởng thức món ăn này, Danny và Diggy tìm đến một quán bún thịt nướng chả giò nằm trên đường Nguyễn Trung Trực (phường Bến Thành, TPHCM).

Diggy tiết lộ, 1 người bạn thân thiết làm đầu bếp đã giới thiệu cho họ địa chỉ này. Vì vậy, cô rất háo hức, chờ đợi được nếm thử món ăn ở đây.

“Quán bún thịt nướng này không chỉ là điểm đến yêu thích mà còn trở thành nơi dừng chân đầu tiên của anh ấy khi tới TPHCM”, nữ du khách tiết lộ.

Diggy (trái) và Danny (phải) trải nghiệm món bún thịt nướng ở quán vỉa hè TPHCM

Cảm nhận đầu tiên của Diggy khi tới quán là không gian ăn uống đường phố đậm chất bản địa. Cô đoán quán có thể đã mở cửa hoạt động được nhiều năm.

Danny cũng không giấu nổi biểu cảm thích thú, thừa nhận thấy thoải mái với trải nghiệm ngồi ăn uống trên vỉa hè bằng ghế nhựa.

Tại quán, cặp đôi du khách nước ngoài gọi 2 suất bún thịt nướng chả giò đầy đủ.

Ngoài nguyên liệu chính là bún và thịt nướng, mỗi tô còn phục vụ kèm theo chả giò (nem rán), rau muối chua (cà rốt, củ cải), mỡ hành với đậu phộng (lạc rang) giã nhỏ…

Món này thưởng thức kèm nước mắm chua ngọt, thực khách sẽ rưới lên trên và trộn đều trước khi ăn.

Suất bún thịt nướng chả giò mà hai vị khách Tây thưởng thức

Danny nhận xét, chả giò nóng hổi với phần vỏ giòn rụm, phần thịt bên trong hòa quyện nhiều mùi vị khác nhau, đậm đà và có chút cay nồng.

Còn thịt nướng mềm mọng, vị ngọt nhẹ và có mùi khói tỏa ra.

“Tôi có thể ăn thêm thịt nướng và muốn thưởng thức lại vào lần sau vì món này thực sự rất ngon”, người đàn ông đến từ châu Âu chia sẻ.

Nam du khách người Anh khen món bún thịt nướng rất ngon và thích cả không khí ăn uống vỉa hè thoải mái

Chung cảm nhận, Diggy liên tục khen món bún thịt nướng hợp khẩu vị. Cô thích món ăn này vì có nhiều loại rau tươi ăn kèm như dưa chuột, xà lách, tạo cảm giác thanh mát.

“Chả giò ngon quá, lớp vỏ rất giòn. Tôi thực sự thích món này, cảm giác không thể diễn tả thành lời”, Diggy thốt lên.

Thậm chí, nữ du khách còn khẳng định quán ăn này là nơi tuyệt nhất và món bún thịt nướng ở đây là món “ngon nhất từng ăn ở TPHCM”.

“Tôi rất hài lòng và chắc chắn sẽ quay lại đây để thưởng thức lần nữa”, cô nói thêm.

Nữ du khách gật gù tâm đắc với hương vị món bún và thừa nhận đây là "món ngon nhất từng ăn ở TPHCM"

Hai vị khách Tây cũng tiết lộ, món bún thịt nướng chả giò ở đây có giá 70.000 đồng/suất. Họ thấy mức giá phải chăng, tương xứng với chất lượng món ăn.

Theo tìm hiểu, quán bún thịt nướng chả giò mà Danny và Diggy ghé thăm là địa chỉ ăn uống có tiếng tại phường Bến Thành (Quận 1 cũ), thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Trước đó, Catriona Gray - Miss Universe 2018 cũng từng 2 lần tới đây và khen bún thịt nướng là món ngon nhất.

Quán bún thịt nướng mà Danny và Diggy ghé thăm là địa chỉ ăn uống khá có tiếng ở Quận 1 cũ

Chia sẻ với PV, bà Võ Thị Thu Vân (53 tuổi) – chủ quán cho biết, quán mở cửa đến nay được khoảng 20 năm, bán từ sáng đến tối.

Vì là người gốc Bến Tre cũ (nay là tỉnh Vĩnh Long) nên bà Vân chế biến các món như chả giò, thịt nướng và nước mắm ăn kèm theo công thức riêng mang khẩu vị miền Tây.

Trong đó, thịt nướng được chọn từ phần nạc dăm, đảm bảo hàng tươi, lấy mới mỗi ngày.

Thịt nạc dăm sau khi nướng chín nóng hổi và thơm phức. Phần thịt bị cháy được cắt bỏ

Thịt mua về sơ chế sạch rồi thái mỏng, tẩm ướp với một vài nguyên liệu, gia vị quen thuộc, sau đó kẹp vào que tre và nướng trên bếp than hồng.

“Thịt được nướng qua 2 lần lửa. Một lần nướng sơ để giữ cho thịt được tươi, sau đó nướng chín hẳn (khi khách gọi món) để thịt nóng hổi”, bà Vân nói.

Theo chủ quán, cách làm như vậy vừa giúp tiết kiệm thời gian, vừa giữ cho miếng thịt sau khi nướng có độ mềm, mọng và không bị khô cứng.

Món bún thịt nướng của quán có giá hơi cao nhưng thực khách đánh giá chất lượng tương xứng. Ảnh: Minh Khôi

Chả giò cũng là điểm nhấn cho món bún thịt nướng của quán với lớp vỏ giòn rụm và phần nhân có vị đậm đà, béo ngậy từ thịt cua, khoai môn…

Ngoài ra, nước mắm ăn kèm cũng được xem như yếu tố quyết định hương vị của món bún nức tiếng. Nước mắm được pha đặc sánh, hài hòa vị ngọt, chua, thơm nhẹ mùi kiệu.

Củ kiệu ngâm trắng nõn, giòn ngọt và thấm vị, thực khách ăn kèm bún thịt nướng vừa ngon vừa chống ngán.

Ảnh: Danny & Diggy