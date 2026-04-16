Cầm tay chỉ việc, đưa công nghệ đến gần người dân

Thời gian gần đây, Nhà văn hóa cộng đồng Đoàn Kết, xã Quảng Tân (Lâm Đồng) trở nên nhộn nhịp khác thường. Người dân mang theo điện thoại thông minh, kiên nhẫn chờ đến lượt được hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng định danh điện tử. Từ người cao tuổi đến thanh niên, tất cả đều háo hức tiếp cận một phương thức giao dịch mới – nhanh hơn, tiện hơn và minh bạch hơn.

Với phương châm “cầm tay chỉ việc”, cán bộ kiên trì hướng dẫn từng thao tác nhỏ: từ việc tải ứng dụng, nhập thông tin cá nhân, xác thực khuôn mặt đến hoàn tất đăng ký tài khoản. Những đôi tay vốn quen lao động nương rẫy nay dần làm quen với thao tác trên màn hình cảm ứng.

Một người dân chia sẻ, trước đây mỗi lần làm thủ tục hành chính phải đi xa, chờ đợi lâu, nay chỉ cần vài bước trên điện thoại đã có thể hoàn tất hồ sơ. Sự thay đổi ấy không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn giúp người dân cảm nhận rõ hiệu quả của công nghệ trong đời sống thường ngày.

Cán bộ xã kiên trì hướng dẫn bà con cài đặt định danh điện tử mức độ 2, đưa dịch vụ công đến gần với người dân.

Không dừng lại ở các điểm tập trung, với những trường hợp khó khăn như người già yếu, hộ neo đơn hoặc sinh sống xa trung tâm, cán bộ công an xã chủ động đến tận nhà để hỗ trợ.

Để việc hướng dẫn đạt hiệu quả, lực lượng công an còn phối hợp với người có uy tín trong cộng đồng, sử dụng song song tiếng phổ thông và tiếng Mông. Nhờ đó, thông tin được truyền tải rõ ràng, dễ hiểu, tạo sự tin tưởng và đồng thuận. Từ chỗ e ngại, nhiều người đã chủ động tham gia, học hỏi và sử dụng thành thạo các tiện ích số.

Sau khi được hỗ trợ, không ít người dân đã có thể tự tra cứu thông tin, thực hiện thủ tục trực tuyến mức độ 2, thậm chí hướng dẫn lại cho người thân.

Giảm nghèo thông tin từ cơ sở, phát huy vai trò người tuyên truyền

Xã Quảng Tân được hình thành sau khi sáp nhập địa giới hành chính, là địa bàn còn nhiều khó khăn với dân cư sống phân tán, khoảng cách địa lý lớn. Đặc biệt, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao, trong đó không ít người còn hạn chế về ngôn ngữ và kỹ năng công nghệ. Đây chính là rào cản lớn trong việc tiếp cận thông tin và sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Trước thực tế đó, chính quyền địa phương xác định việc hỗ trợ người dân làm quen với công nghệ không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn, mà còn là giải pháp quan trọng trong giảm nghèo thông tin. Khi người dân có thể tiếp cận, hiểu và sử dụng thông tin một cách chủ động, cơ hội phát triển kinh tế – xã hội cũng được mở rộng.

Lực lượng Công an xã đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, phối hợp với các ban, ngành và đội ngũ làm công tác tuyên truyền tại cơ sở. Các kênh thông tin truyền thống như loa truyền thanh, họp thôn, sinh hoạt cộng đồng được tận dụng hiệu quả, kết hợp với hình thức hướng dẫn trực tiếp để bảo đảm thông tin đến đúng đối tượng.

Chỉ trong thời gian ngắn, hàng trăm người dân Quảng Tân đã được hỗ trợ cài đặt và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Đây không chỉ là con số, mà là minh chứng cho sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của người dân. Từ chỗ phụ thuộc vào cán bộ, nhiều người đã có thể tự thao tác, từng bước làm chủ công nghệ.

Vai trò của đội ngũ làm công tác thông tin, tuyên truyền ở cơ sở được thể hiện rõ nét trong quá trình này. Họ không chỉ là cầu nối đưa chính sách đến với người dân, mà còn là người trực tiếp giải thích, hướng dẫn, tạo niềm tin và động lực thay đổi. Khi thông tin được truyền tải đúng cách, người dân dễ tiếp nhận và chủ động thực hiện.

Bên cạnh đó, việc phát huy hiệu quả các kênh thông tin cơ sở giúp nâng cao khả năng tiếp cận của người dân, nhất là tại vùng sâu, vùng xa. Những nội dung tưởng chừng khô khan như dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử được truyền tải bằng cách đơn giản, dễ hiểu, phù hợp với trình độ và điều kiện thực tế.

Trong thời gian tới, xã Quảng Tân tiếp tục duy trì các tổ công tác lưu động, mở rộng phạm vi hỗ trợ đến các thôn bản xa xôi. Đồng thời, địa phương chú trọng các giải pháp lâu dài như nâng cao điều kiện kinh tế, tạo cơ hội để người dân tiếp cận thiết bị công nghệ, từ đó sử dụng hiệu quả các dịch vụ số.