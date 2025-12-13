Tại Quảng Trị, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai với quy mô ngày càng sâu rộng, trở thành điểm tựa quan trọng trong phát huy sức mạnh cộng đồng. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh đã xây dựng kế hoạch hành động nhất quán, chú trọng lựa chọn nội dung phù hợp từng khu dân cư, tạo động lực để người dân chủ động tham gia vào quá trình xây dựng nông thôn mới.

Năm 2025, toàn tỉnh ghi nhận hàng nghìn lượt cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân tham gia vệ sinh môi trường, tu sửa hạ tầng, xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp. Nhiều địa phương xã hội hóa nguồn lực hàng tỷ đồng để hỗ trợ sinh kế, chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo; đồng thời xây dựng, sửa chữa hàng chục ngôi nhà đại đoàn kết.

Một khu dân cư kiểu mẫu ở tỉnh Quảng Trị.

Cùng với đó, các hoạt động văn hóa, thể thao, giao lưu cộng đồng diễn ra thường xuyên hơn. Hệ thống truyền thanh cơ sở và các nền tảng số được khai thác hiệu quả, tạo luồng thông tin liên tục, giúp người dân tiếp cận nhanh với chủ trương, chính sách mới. Tại nhiều khu dân cư, các ngày lễ lớn đều được tổ chức đồng bộ với cờ hoa rực rỡ, tạo không khí đoàn kết, gắn bó.

Nhờ sự dẫn dắt của Mặt trận và các tổ chức thành viên, tinh thần tự chủ và tính cộng đồng được khơi dậy mạnh mẽ. Nhiều mô hình tự quản trở thành điểm sáng như “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”, “Khu dân cư không sử dụng đội cỗ nhạc trong đám tang”, “Khu dân cư điển hình về phòng cháy chữa cháy”, “Khu dân cư bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống ma túy”… Những mô hình này được duy trì nền nếp, từ đó lan tỏa cách làm hiệu quả đến nhiều địa bàn khác.

Giai đoạn 2020 – 2025, Quảng Trị xây dựng 8 mô hình điểm cấp tỉnh và nhanh chóng nhân rộng thành 323 mô hình khu dân cư nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh kiểu mẫu. Toàn tỉnh duy trì hiệu quả hơn 700 mô hình hiện có và tiếp tục xây dựng thêm 94 mô hình mới trong năm 2025.

Diện mạo các khu dân cư trên địa bàn tỉnh ngày càng khởi sắc: đường làng sạch hơn, không gian công cộng được chăm chút, đời sống tinh thần phong phú hơn, việc bảo vệ môi trường trở thành thói quen của người dân. Ở nhiều nơi, tinh thần đoàn kết thể hiện rõ qua từng công trình do cộng đồng tự bàn bạc, thống nhất và cùng thực hiện.

Những kết quả trên đã chứng minh giá trị của việc đoàn kết sức dân chung tay góp phần tạo nên vùng quê đáng sống, nơi nông thôn phát triển bền vững và đô thị ngày càng văn minh.