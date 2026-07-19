Ngày 19/7, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị phát đi thông cáo báo chí về kết quả rà soát, xác minh vụ việc có dấu hiệu gian lận tại Điểm thi Trường THPT Lê Trực trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo Sở GD-ĐT, thực hiện chỉ đạo của Bộ GD-ĐT và Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Quảng Trị, Sở đã phối hợp với Công an tỉnh cùng các cơ quan chức năng rà soát, xác minh vụ việc nhằm bảo đảm tính nghiêm minh, khách quan của kỳ thi.

Đến nay, trên cơ sở kết quả điều tra của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan chức năng xác định có 2 giáo viên làm nhiệm vụ tại điểm thi và 9 thí sinh liên quan trực tiếp đến hành vi gian lận, tiêu cực.

Hai giáo viên được xác định gồm ông Trần Đức Lực, Tổ trưởng chuyên môn Toán, Phó Trưởng điểm thi Trường THPT Lê Trực và bà Đoàn Thị Thanh Bình, Tổ trưởng chuyên môn Ngữ văn, Thư ký điểm thi Trường THPT Lê Trực.

Thông tin phản ánh được đăng tải lên mạng xã hội. Ảnh: Chụp màn hình

Theo Sở GD-ĐT Quảng Trị, đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính công bằng của kỳ thi, quyền lợi chính đáng của thí sinh và uy tín của ngành giáo dục.

Cũng theo thông cáo của Sở GD-ĐT Quảng Trị, tại cuộc họp ngày 18/7, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đã thống nhất chỉ đạo xử lý vụ việc theo hướng nghiêm minh, khách quan, đúng quy định của pháp luật, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu tiếp tục rà soát công tác tổ chức kỳ thi tại các điểm thi trên địa bàn. Nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định; đồng thời kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan trong công tác quản lý, chỉ đạo và tổ chức kỳ thi.

Sở GD-ĐT Quảng Trị cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý vụ việc và thông tin kịp thời đến báo chí khi có kết quả xác minh mới.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền nhiều bài đăng kèm hình ảnh chụp email và tin nhắn gửi đến các cơ quan chức năng, phản ánh dấu hiệu tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực (xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị) trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo nội dung phản ánh, tại các phòng thi số 61, 64 và 65, một số cán bộ coi thi, thành viên hội đồng thi bị tố "làm ngơ", thậm chí trực tiếp hướng dẫn, chỉ bài cho một số thí sinh trong quá trình làm bài. Người phản ánh cũng cho rằng có tình trạng thí sinh rời chỗ ngồi để chép bài của nhau, khiến phòng thi lộn xộn.

Bài đăng còn nêu, tại phòng thi số 61 có con trai của Hiệu trưởng Trường THPT Lê Trực, dự thi. Người phản ánh đề nghị Bộ GD-ĐT vào cuộc làm rõ để đảm bảo công bằng cho các thí sinh.

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Minh Đức, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Trực, xác nhận con trai ông dự thi tại phòng số 61, cùng phòng còn có con của một giáo viên khác trong trường. Tuy nhiên, ông khẳng định thông tin giám thị hướng dẫn bài cho thí sinh là không đúng sự thật.

Theo ông Đức, hội đồng thi và danh sách giám thị do Sở GD-ĐT thành lập, hầu hết giám thị coi thi tại điểm thi là giáo viên từ các trường khác được điều động đến. Do có con tham dự kỳ thi, ông không tham gia bất kỳ nhiệm vụ nào trong kỳ thi năm nay.