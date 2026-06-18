Ngày 18/6, Đồn Biên phòng Hướng Lập phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị và cụm bản La Cồ, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet (Lào) tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà “Nghĩa tình biên giới Việt Nam - Lào” cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại khu vực biên giới.

Nhằm chia sẻ cùng bà con, Đồn Biên phòng Hướng Lập đã kêu gọi, hỗ trợ 100 triệu đồng cho mỗi hộ để xây dựng nhà mới đối với gia đình ông Hồ Văn Giang tại thôn Sê Pu - Tà Păng và gia đình ông Hồ Văn Dinh, thôn Ka Tiêng, xã Hướng Lập. Đây là các hộ thuộc diện hộ nghèo, gặp nhiều khó khăn về nhà ở tại địa phương.

Đồn Biên phòng Hướng Lập phối hợp chính quyền và các đơn vị nước bạn khởi công xây dựng nhà “Nghĩa tình biên giới Việt Nam - Lào” cho các hộ dân. Ảnh: BP

Cùng ngày, tại bản A Via, Cụm bản La Cồ, tỉnh Savannakhet, Đồn Biên phòng Hướng Lập cũng tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà “Nghĩa tình biên giới Việt Nam - Lào” cho các gia đình ông Nuôi Chăn, ông Hồ Văn Ai và bà Nang Sơ. 3 hộ dân này được hỗ trợ 200 triệu đồng để xây dựng nhà mới.

Đây là công trình có ý nghĩa thiết thực, góp phần giúp các hộ gia đình khó khăn ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên phát triển kinh tế, đồng thời, đây là biểu tượng sinh động cho tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Hoạt động xây tặng nhà tình nghĩa góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân hai bên biên giới Việt - Lào. Ảnh: BP

Hoạt động khởi công xây dựng nhà “Nghĩa tình biên giới Việt Nam - Lào” nhằm hướng tới kỷ niệm 64 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào 5/9/1962 - 5/9/2026 và tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, với tinh thần hướng về đồng bào khu vực biên giới Việt Nam - Lào.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo cũng đã phối hợp với UBND, UBMTTQ Việt Nam xã Lao Bảo tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà “Nghĩa tình nơi biên giới”

Để xây dựng những căn nhà mới kiên cố thay nhà cũ dột nát cho các hộ dân khó khăn sinh sống tại khu vực biên giới, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã lên kế hoạch, phân công cho các đồn biên phòng, huy động cán bộ, chiến sĩ tham gia đóng góp vật chất và ngày công để xây dựng nhà ở cho bà con.

Cùng sự đồng thuận của người dân, sự phối hợp của địa phương, công cuộc xây nhà mới luôn được triển khai nhanh chóng, kịp thời và đảm bảo chất lượng.