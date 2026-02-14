Ngày 14/2, Công an xã Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) cho biết đang phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra vụ việc một bác sĩ bị tố có hành vi dâm ô người dưới 16 tuổi.

Trước đó, ngày 28/11/2025, chị N.T.H. (SN 1987, trú thôn Phú Thị, xã Vĩnh Linh) đã đến Công an xã Vĩnh Linh trình báo, tố giác N.H.Đ. (SN 1993, trú thôn Mai Trung, xã Cam Lộ) có hành vi dâm ô con gái chị là cháu P.K. (SN 2015).

Phòng khám sản phụ khoa – nơi được cho là xảy ra vụ việc. Ảnh: Hương Lài

Theo trình báo, chiều 27/11/2025, tại phòng khám sản phụ khoa Hải Đăng (đường Nguyễn Văn Linh, thôn Phú Thị, xã Vĩnh Linh), N.H.Đ đã có hành vi đụng chạm vào bộ phận nhạy cảm trên cơ thể cháu T.

Ngay trong chiều cùng ngày, N.H.Đ. đã đến Công an xã Vĩnh Linh tự thú. Vụ việc được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị để giải quyết theo quy định.

Sau quá trình điều tra, ngày 22/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với N.H.Đ. để điều tra về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Nhận được thông tin, Bệnh viện Đa khoa khu vực Vĩnh Linh – nơi N.H.Đ. công tác – đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bác sĩ này để phục vụ điều tra.