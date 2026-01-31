Ngày 31/1, Công an xã Long Thành (tỉnh Đồng Nai) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với V.T.Đ. (SN 1992, ngụ tỉnh Tây Ninh), là nhân viên tại một công ty trong KCN Lộc An - Bình Sơn để điều tra, làm rõ hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Đối tượng V.T.Đ. làm việc với công an. Ảnh: C.N

Trước đó, Công an xã Long Thành nhận được trình báo của người dân về việc một người chưa thành niên nghi bị xâm hại tại khu vực KCN Lộc An - Bình Sơn.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã khẩn trương vào cuộc xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và làm việc với các cá nhân, đơn vị liên quan.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định, vào khoảng 19h16 ngày 26/1, tại khu nhà vệ sinh thuộc công ty T.D (ấp Bưng Môn, xã Long Thành), Đ. đã có hành vi dâm ô với một người chưa thành niên.

Hình ảnh dựng lại hiện trường vụ việc. Ảnh: C.N

Làm việc với cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Công an xã Long Thành xác định hành vi của Đ. có dấu hiệu phạm tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với V.T.Đ. để tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Vụ việc đang được Công an xã Long Thành củng cố hồ sơ để làm rõ các tình tiết liên quan.