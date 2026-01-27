Ngày 27/1, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp với Công an phường Võ Cường và phường Bắc Giang triệt phá đường dây môi giới bán dâm nam do Đỗ Văn Thành (42 tuổi, trú tại CT2A, khu đô thị Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội) cầm đầu.

Đỗ Văn Thành tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Trước đó, vào ngày 21/1, lực lượng chức năng kiểm tra hai khách sạn trên địa bàn phường Võ Cường và Bắc Giang. Tại đây, công an phát hiện hai cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Làm việc với công an, hai người đàn ông (22 tuổi và 39 tuổi, đều sinh sống, học tập, làm việc ở Hà Nội) khai nhận có hành vi bán dâm cho hai phụ nữ khoảng 40 tuổi với giá “tàu nhanh” 2,5 triệu đồng/lượt/người.

Theo lời khai, sau mỗi lần bán dâm thành công, Đỗ Văn Thành trả cho các đối tượng 1 triệu đồng và hỗ trợ chi phí đi lại.

Quá trình điều tra xác định, khi có nhu cầu mua dâm, các "quý bà" sẽ liên hệ, thỏa thuận với "tú ông" Đỗ Văn Thành để thỏa thuận giá cả và chuyển trước 1 triệu đồng tiền đặt cọc. Sau khi việc mua bán dâm diễn ra, khách sẽ chuyển khoản số tiền còn lại cho Thành.

Tại cơ quan công an, Thành thừa nhận hành vi môi giới mại dâm. Ngày 26/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đỗ Văn Thành để điều tra về hành vi “môi giới mại dâm” theo quy định.

Cơ quan chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý hành chính đối với các cá nhân liên quan đến hành vi mua bán dâm.