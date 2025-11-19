Tại Quảng Trị, phong trào xây dựng nông thôn mới nhanh chóng tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ nhờ sự chung sức của cả hệ thống chính trị. Trong hành trình này, MTTQ các cấp giữ vị trí trung tâm, dẫn dắt nỗ lực tuyên truyền, vận động và giám sát, tạo nền tảng để mỗi địa phương phát triển theo hướng bền vững.

MTTQ các cấp xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ tiên phong. Từ năm 2021 đến nay, hàng trăm tin, bài, phóng sự, tọa đàm được đăng tải trên các phương tiện truyền thông của tỉnh, trong đó nhiều câu chuyện mô hình, cách làm hay được giới thiệu sinh động, phản ánh sự đổi thay từng ngày tại các vùng quê. Hoạt động truyền thông tạo sức lan tỏa rộng rãi, khơi dậy ý thức chủ thể của người dân, giúp họ tự tin tham gia vào quá trình phát triển quê hương.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tiếp tục đóng vai trò trụ cột, kết nối nguồn lực trong nhân dân với các chương trình phát triển địa phương.

Tại nhiều xã, phong trào thi đua của tuổi trẻ, nông dân, phụ nữ, cựu chiến binh… được triển khai mạnh mẽ, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, xây dựng môi trường sống xanh – sạch – đẹp. Những mô hình tự quản như “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”, “Khu dân cư an toàn phòng cháy chữa cháy”, “Khu dân cư tuyên truyền phòng, chống tệ nạn ma túy” trở thành điểm sáng, thể hiện sự chủ động của cộng đồng trước những vấn đề thực tiễn.

Phong trào xây dựng nông thôn mới lan toả mạnh mẽ ở nhiều địa phương Quảng Trị.

Ở nhiều địa phương, sức dân được phát huy mạnh mẽ. Không ít hộ gia đình tự nguyện hiến đất, đóng góp công sức để hoàn thiện hạ tầng giao thông, trường học, trạm y tế hay các thiết chế văn hóa.

Song song với vận động, MTTQ các cấp còn chú trọng nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội. Việc nắm bắt tình hình, lắng nghe tâm tư, kiến nghị của nhân dân được thực hiện thường xuyên thông qua nhiều kênh: tiếp xúc cử tri, các cuộc đối thoại, hội nghị chuyên đề, hệ thống cộng tác viên dư luận xã hội. Những ý kiến được tổng hợp đầy đủ và chuyển tải kịp thời đến các cơ quan chức năng để tháo gỡ vướng mắc, tạo niềm tin cho người dân trong quá trình triển khai chương trình.

Thực hiện vai trò của MTTQ Việt Nam trong giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Mặt trận tỉnh tăng cường giám sát các dự án và hoạt động đầu tư cơ bản tại khu dân cư. Việc giám sát tập trung vào chất lượng công trình, tiến độ thi công, hiệu quả sử dụng vốn và tính minh bạch trong thực hiện. Qua 5 năm, MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên đã đưa ra 14 kiến nghị quan trọng giúp điều chỉnh, bổ sung những bất cập trong triển khai, bảo đảm chương trình đi đúng hướng và phù hợp thực tiễn.

Bên cạnh hạ tầng, MTTQ còn đặc biệt quan tâm các lĩnh vực an sinh xã hội. Nhiều hoạt động hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công với cách mạng được triển khai hiệu quả, nhất là trong các dịp lễ tết hoặc thời điểm thiên tai, bão lũ. Những phần quà, suất hỗ trợ tuy nhỏ nhưng thể hiện tinh thần chia sẻ, củng cố khối đại đoàn kết và tạo động lực giúp người dân vươn lên trong cuộc sống.

Một dấu ấn quan trọng trong quá trình giám sát là việc nâng cao vai trò của nhân dân tại cộng đồng. Nhiều thôn, bản xây dựng được tổ giám sát đầu tư cộng đồng, trực tiếp theo dõi các công trình tại địa phương. Nhờ vậy, nhiều sai sót được phát hiện sớm và điều chỉnh kịp thời, nâng cao chất lượng công trình, tránh lãng phí nguồn lực.

Tại các vùng khó khăn, đặc biệt là miền núi và khu vực đồng bào dân tộc thiểu số, MTTQ đã tổ chức các đoàn khảo sát riêng để đánh giá mức độ tiếp cận chương trình, từ đó tham mưu giải pháp phù hợp với điều kiện văn hóa, tập quán sản xuất.

Hướng tới giai đoạn 2026 – 2030, MTTQ Quảng Trị tiếp tục triển khai chương trình với tinh thần đổi mới mạnh mẽ. Trọng tâm là nâng cao chất lượng tuyên truyền bằng hình thức sinh động, dễ hiểu; mở rộng các mô hình gắn với chuyển đổi số, kinh tế nông thôn hiện đại; tăng cường phản biện để bảo đảm mỗi chủ trương, mỗi công trình đều phù hợp với nhu cầu người dân.

Bên cạnh đó, MTTQ cũng đặt mục tiêu đẩy mạnh vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền để nâng cao hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia.