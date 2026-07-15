Liên quan đến vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, ngày 15/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang Cơ quan đã khởi tố thêm 7 bị can, nâng tổng số người bị khởi tố lên 26 bị can.

Trong số các bị can trên có Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Theo tìm hiểu của VietNamNet, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang là bà Nguyễn Thị Hằng.

Vào năm 2023, khi đang là Trưởng phòng Giáo dục phổ thông (Sở GD-ĐT tỉnh Tuyên Quang cũ), bà Hằng được điều động, bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Ảnh: Vũ Mừng

Trước đó, tại buổi họp báo liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 tại tỉnh Tuyên Quang do Ban Tuyên giáo và Dân Vận tỉnh này tổ chức, đại diện Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Cơ quan CSĐT đã xác định, tại hội đồng thi, điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có vi phạm quy chế thi THPT Quốc gia.

Đại tá Trần Anh Tuấn Trưởng phòng Tham mưu (Công an tỉnh Tuyên Quang) thông tin tại họp báo, cho biết ngay sau khi xuất hiện thông tin dấu hiệu bất thường về điểm thi tốt nghiệp THPT tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Tuyên Quang kiểm tra, xác minh thông tin. Công an tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nhanh chóng kiểm tra, xác minh điểm thi.

Kết quả điều tra ban đầu, sơ bộ xác định trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT, bà Trần Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, được phân công làm trưởng điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, với chức trách, nhiệm vụ được giao là chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động của điểm thi - đã chỉ đạo, định hướng một số giám thị tạo điều kiện cho các thí sinh làm bài thi môn Toán vi phạm quy chế.

Theo chỉ đạo của bà Trần Thị Thu Hằng, giáo viên Nguyễn Hà Duy là thư ký điểm thi đã vào phòng thi và trực tiếp hướng dẫn cho một số thí sinh làm bài thi môn Toán.

Vụ 147 điểm 10 Toán ở Tuyên Quang: Từ ‘bệnh thành tích’ đến khởi tố 19 người Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang gây chú ý khi 19 người bị khởi tố liên quan đến 147 điểm 10 môn Toán. Cơ quan chức năng xác định động cơ, mục đích ban đầu là vì thành tích.