Khách Ba Lan chọn bay đến Việt Nam vào mùa hè

“Từ tháng 5-9/2027, mỗi tháng chúng tôi đón một chuyến bay charter chở khách Ba Lan đến Việt Nam, mỗi chuyến chở khoảng 300 khách. Đây là lần đầu tiên doanh nghiệp đón được khách Âu trong mùa hè”, ông Lê Phong Trần, Giám đốc Thị trường quốc tế Công ty lữ hành Vietluxtour, chia sẻ.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông cho biết, thông thường mùa cao điểm của khách quốc tế là từ tháng 11 năm nay đến tháng 3 năm sau, khách chủ yếu đi nghỉ đông. Tuy nhiên, may mắn là Vietluxtour có cơ hội đón các đoàn khách Ba Lan vào mùa hè.

“Nhóm khách này thường lựa chọn Thái Lan, nhưng năm nay do bất ổn tại đây và một số quốc gia lân cận, họ chuyển hướng sang Việt Nam”, ông Trần nói.

Là một trong những doanh nghiệp đón khách inbound hàng đầu tại Việt Nam, khách châu Âu hiện chiếm hơn 35% tổng lượng khách quốc tế tại đơn vị này, với thị trường chủ lực gồm Anh, Pháp, Đức, Nga và Ba Lan. Trong đó, riêng thị trường Ba Lan ghi nhận mức tăng trưởng hơn 45%.

Năm 2026, du lịch Việt Nam đặt mục tiêu 25 triệu lượt khách quốc tế và 150 triệu lượt khách nội địa, tổng thu 1,125 triệu tỷ đồng.

Điều đó cho thấy rằng chính sách visa thông thoáng của Việt Nam, công tác xúc tiến quảng bá có hiệu quả và sự hấp dẫn của điểm đến Việt Nam ở nước ngoài - Tổng Giám đốc Lữ hành Vietluxtour Trần Thế Dũng nhận xét.

Ông Dũng cho hay, trong ba tháng đầu năm nay, khách quốc tế tăng trưởng tốt nhờ các chuyến bay charter. Khi xung đột xảy ra, một số đoàn khách bay trung chuyển qua Trung Đông bị gián đoạn, song các chuyến bay thẳng không bị ảnh hưởng đáng kể. Điều này giúp tổng lượng khách không biến động lớn.

Theo ông Dũng, phần lớn khách châu Âu thường chọn các hãng hàng không Trung Đông để đến Việt Nam do thuận tiện và chi phí hợp lý. Khi khu vực này bất ổn, một số nhóm khách phát sinh thêm, đặc biệt là khách đi theo hình thức private tour (khách cá nhân) hoặc free & easy (vé máy bay + phòng khách sạn), có xu hướng chững lại do chi phí vé tăng. Tuy nhiên, các đoàn khách đã lên kế hoạch từ trước vẫn triển khai bình thường.

Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông khiến hoạt động hàng không quốc tế bị ảnh hưởng, nhiều ý kiến lo ngại du lịch Việt Nam có thể chịu tác động dây chuyền. Tuy nhiên, giai đoạn đầu năm 2026, lượng khách quốc tế đến Việt Nam vẫn ghi nhận tín hiệu tích cực.

Số liệu từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho thấy, chỉ trong quý I/2026, Việt Nam đón tới 6,76 triệu lượt khách quốc tế, tăng hơn 12% so với cùng kỳ và xác lập kỷ lục mới.

Đáng chú ý, nhiều thị trường tăng trưởng tới 40-70%, thậm chí gần 200%. Chẳng hạn, so với quý I/2025, lượng khách Nga tăng 194,5%; khách đến từ Ba Lan tăng 52%, Na Uy 26%, Thụy Sỹ hơn 27%, Thụy Điển 27,5%, Đan Mạch và Italy hơn 20%.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, lượng khách quốc tế từ nay đến cuối năm đã được đặt chỗ từ năm trước nên ít chịu tác động. Các booking phát sinh mới có thể chậm lại trong ngắn hạn nhưng nhu cầu tổng thể vẫn tích cực. Khi tình hình ổn định, lượng khách bị hoãn có thể quay trở lại, tương tự giai đoạn phục hồi sau dịch Covid-19.

Đặc biệt, xu hướng khách Âu - Mỹ ngày càng rõ nét khi nhóm khách này có thời gian lưu trú dài, mức chi tiêu cao và thường lựa chọn hành trình xuyên Việt. Điều này giúp dòng khách lan tỏa đến nhiều địa phương, kể cả những nơi không có cảng hàng không quốc tế như miền Tây (Cà Mau), Pleiku, Buôn Ma Thuột, Huế, Quy Nhơn, Nha Trang… Nhờ đó, dòng khách được phân bổ đều hơn, thay vì chỉ tập trung vào các trung tâm lớn như TPHCM, Hà Nội hay Đà Nẵng.

Đa dạng thị trường, giảm phụ thuộc

Tại các địa phương du lịch trọng điểm, lượng khách quốc tế vẫn duy trì đà tăng trưởng, dù có tác động nhất định từ biến động địa chính trị. Ông Nguyễn Quang Thắng, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa, quý I/2026, khẳng định du lịch địa phương vẫn đạt kết quả tích cực nhờ công tác xúc tiến từ sớm.

Theo doanh nghiệp du lịch, nhu cầu của khách châu Âu qua Việt Nam tăng cao trong giai đoạn cuối năm 2025, đầu năm 2026. Ảnh: NVCC

Năm nay, Khánh Hòa đặt mục tiêu đón hơn 18 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế trên 6,5 triệu lượt. Tỉnh xác định các thị trường trọng điểm gồm Hàn Quốc, Nga và một số thị trường mới. Hiện mỗi ngày địa phương đón khoảng 20 chuyến bay từ Hàn Quốc. Khách Nga cũng tăng đột biến nhờ kế hoạch charter đã ký từ trước.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Quang Thắng cho rằng ảnh hưởng từ xung đột tại Trung Đông chỉ mang tính ngắn hạn. Một số chuyến bay bị điều chỉnh nhưng dự kiến phục hồi nhanh. Việc đa dạng hóa thị trường giúp Khánh Hòa giảm phụ thuộc vào một nguồn khách duy nhất.

Sau giai đoạn dịch Covid-19, cơ cấu khách quốc tế đến Khánh Hòa đã thay đổi đáng kể. Thay vì phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc và Nga như trước, địa phương đẩy mạnh xúc tiến các thị trường mới như Hàn Quốc, Đông Nam Á, Ấn Độ và châu Âu.

Ngoài đường không, khách tàu biển quốc tế đến Khánh Hòa cũng tăng mạnh. Dự kiến năm nay địa phương đón khoảng 48-50 chuyến tàu biển quốc tế cập cảng Cam Ranh và bến du thuyền. Đây chủ yếu là phân khúc khách cao cấp, góp phần nâng cao doanh thu du lịch.

"Khách bay đường không hay đi đường bộ, một chiếc tàu sang trọng đậu ngay vịnh Nha Trang ngoài việc đưa dòng khách quốc tế đến còn góp phần lan tỏa hình ảnh ấn tượng về du lịch Khánh Hòa", ông Thắng phân tích.

Trong khi đó, tại TPHCM, ngành du lịch cũng ghi nhận tín hiệu tích cực từ thị trường quốc tế. Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM, nói rằng dù giá xăng dầu tăng khiến chi phí tour cao hơn, khách quốc tế vẫn duy trì ổn định. Trong bối cảnh một số khu vực bất ổn, Việt Nam được đánh giá là điểm đến an toàn nên lượng tìm kiếm tăng cao.

Theo ông Hòa, tại TPHCM xu hướng du lịch MICE, khách cao cấp và hành trình cá nhân hóa đang gia tăng. Đây là phân khúc có mức chi tiêu lớn và ít bị ảnh hưởng bởi biến động ngắn hạn.

Hội chợ Du lịch Quốc tế TPHCM lần thứ 20 (ITE HCMC 2026) dự kiến quy tụ hơn 520 đơn vị triển lãm và 34 địa phương Việt Nam tham dự triển lãm; 260 người mua quốc tế cao cấp đến từ hơn 32 quốc gia và vùng lãnh thổ (tăng 10% so với năm 2025); cùng hơn 30.000 khách tham quan (tăng 15% so với năm 2025); góp phần tạo ra 20.050 cuộc hẹn giao thương (B2B Meetings) trao đổi, tiếp xúc trực tiếp giữa các doanh nghiệp du lịch quốc tế và Việt Nam. Theo đại diện Sở Du lịch TPHCM, xuyên suốt hội chợ sẽ diễn ra các phiên thảo luận chuyên đề và chương trình nghị sự quan trọng để giúp cho các tổ chức du lịch quốc tế trao đổi, cập nhật tình hình du lịch tại các nước và trên thế giới với đại diện các cơ quan quản lý và doanh nghiệp du lịch Việt Nam, để các đơn vị có phương hướng, chính sách điều phối hợp lý.