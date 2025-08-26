Ngày 26/8, Công an xã Thái Bình, tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa tiếp nhận thông tin phản ánh của nhân viên bưu điện xã Thái Bình về việc bà N.T.B. (SN 1974, trú thôn Bản Piềng, xã Thái Bình) nhờ chuyển khoản hộ, có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Bà B. sống một mình, có sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook. Sau đó, một tài khoản Facebook có tên nước ngoài kết bạn, làm quen và phát sinh mối quan hệ tìm hiểu, yêu đương trên mạng xã hội với bà B.

Lực lượng Công an xã Thái Bình trực tiếp xác minh, giải quyết vụ việc. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Ngày 22/8, tài khoản mạng xã hội của đối tượng trên có nhắn tin nói rằng đã gửi cho bà một món quà có giá trị nhưng không thể thông quan và yêu cầu bà B. chuyển tiền vào số tài khoản do đối tượng cung cấp để hoàn thiện thủ tục nhận hàng.

Trước những lời mời và dụ dỗ của đối tượng, bà B. đã mang số tiền 28 triệu đồng tới điểm bưu điện xã để nhờ chuyển khoản hộ (đối tượng yêu cầu bà không nói chuyện với bất kỳ ai về việc này).

Cơ quan công an xác định đây là tài khoản mạng xã hội do các đối tượng lừa đảo sử dụng để câu dẫn người nhẹ dạ, cả tin nhằm yêu cầu người bị hại chuyển tiền để chiếm đoạt.

Sau khi được giải thích, người phụ nữ này đã nhận thức được vấn đề.

Thanh Hóa phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt nghìn tỷ đồng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá một đường dây lừa đảo hoạt động từ Campuchia, chiếm đoạt số tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Bộ đôi về từ Campuchia lừa đảo tinh vi, chiếm đoạt ô tô Huyndai Santafe Những kẻ trở về Việt Nam sau thời gian làm việc ở Campuchia đã bắt tay nhau lừa đảo, chiếm đoạt chiếc xe ô tô Huyndai Santafe của người đàn ông nhẹ dạ, để rồi khi chạy xe trên cao tốc đã bị CSGT phát hiện.