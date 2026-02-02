Mới đây, kỹ sư Lê Văn Tạch đã chia sẻ trên mạng xã hội về một trường hợp thực tế gây xôn xao cộng đồng người dùng xe Hyundai. Một chiếc Hyundai Tucson máy dầu mới chạy hơn 10.000km, đã phải "đại tu" toàn bộ máy chỉ vì một chi tiết rất nhỏ.

"Con vít nhựa" trị giá hơn trăm triệu đồng

Theo kỹ sư Tạch, vụ việc bắt đầu khi chủ xe Hyundai Tucson máy dầu quyết định đưa xe đi thay dầu động cơ và lọc dầu tại một gara bên ngoài thay vì vào xưởng dịch vụ chính hãng. Đây là thói quen của khá nhiều chủ xe nhằm tiết kiệm chi phí hoặc thời gian chờ đợi, cũng có thể là vì tiện do gara ở ngay gần nhà.

Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày và khoảng 200km vận hành kể từ lúc rời gara, chiếc Tucson bất ngờ chết máy giữa đường, không thể tiếp tục di chuyển. Khi xe được kéo vào xưởng dịch vụ Hyundai chính hãng để kiểm tra, nguyên nhân khiến ai cũng "giật mình", đó là thợ gara đã quên tháo một con vít nhựa nằm trong lõi lọc dầu mới.

Ốc nhựa bên trong lõi lọc dầu vẫn được giữ nguyên khi thay khiến động cơ làm việc không có sự bôi trơn của dầu. Video: Lê Văn Tạch

Đối với các dòng xe máy dầu của Hyundai, lọc dầu thường là dạng ruột giấy, không phải dạng lon sắt vặn bên ngoài như dòng xe máy xăng. Đối với một số loại lọc dầu, nhà sản xuất thường chèn một con vít nhựa để giữ dáng hoặc bịt lỗ.

Nguyên tắc tối thiểu khi thay lọc dầu là phải tháo bỏ toàn bộ dị vật trước khi lắp vào động cơ. Nhưng do chủ quan hoặc thiếu hiểu biết, người thợ đã để nguyên con vít nhựa này khi thay lọc dầu mới.

Trong quá trình xe vận hành, áp suất dầu bôi trơn đẩy con vít nhựa trôi vào đường dầu chính, gây tắc nghẽn dòng dầu nuôi trục cơ, thanh truyền và các chi tiết quan trọng. Hậu quả là các chi tiết kim loại của động cơ làm việc trong tình trạng không có màng dầu bôi trơn, dẫn đến nhiệt độ tăng cao đột ngột, dẫn đến động cơ bị hỏng hóc nghiêm trọng.

Gara chối bỏ trách nhiệm, chủ xe "ôm" thiệt hại

Thiệt hại kỹ thuật đã nghiêm trọng, nhưng điều khiến nhiều người bức xúc hơn là thái độ của gara sửa chữa. Theo kỹ sư Lê Văn Tạch, khi chủ xe mời gara đến xác nhận lỗi để bàn phương án bồi thường, phía gara từ chối đến làm việc, cho rằng họ không làm sai.

Lý do được đưa ra là xe đã chạy vài ngày, đi được 200km mới hỏng nên họ không chịu trách nhiệm.

Động cơ của Hyundai Tucson máy dầu bị hư hỏng nặng sau khi thay lọc nhớt sai cách. Ảnh: NVCC

Cuối cùng, chủ xe đã phải nhờ đến đến sự hỗ trợ của gara ô tô Lê Văn Tạch. Hậu quả để lại là một danh sách thiệt hại dài với chi phí khắc phục ước tính lên tới cả trăm triệu đồng.

Chưa dừng lại ở đó, do Hyundai Tucson thuộc đời xe mới, phụ tùng trong nước chưa sẵn, ngay cả hãng cũng không có đủ, khiến chủ xe phải chờ đặt hàng từ nước ngoài, mất thêm rất nhiều thời gian và công sức.

Lỗi tại xe hay do con người?

Nhiều thợ máy giàu kinh nghiệm khẳng định, từ khoảng năm 2022, hãng Hyundai đã thay đổi cách đóng gói lọc dầu cho xe máy dầu. Con vít nhựa được để riêng trong túi nilon cùng gioăng cao su, thay vì cắm sẵn trong lõi lọc nhằm hạn chế rủi ro thợ quên tháo.

Tuy nhiên, trên thị trường vẫn tồn tại lọc dầu đời cũ hoặc linh kiện OEM chưa cập nhật thiết kế mới. Nếu thợ làm theo thói quen, không kiểm tra kỹ, rủi ro vẫn xảy ra.

Vì vậy, nếu thợ thiếu cẩn trọng, bỏ qua thao tác tháo vít nhựa, chủ xe lãnh đủ thiệt hại lên tới cả trăm triệu đồng như trường hợp chủ xe Hyundai Tucson trên.

Lời khuyên từ chuyên gia sửa chữa để tránh "mất tiền oan"

Từ câu chuyện đáng tiếc trên, kỹ sư Lê Văn Tạch đã đưa ra một số lời khuyên cho các chủ xe Hyundai máy dầu cần đặc biệt lưu ý.

Thứ nhất, hãy "chọn mặt gửi vàng" khi bảo dưỡng. Thay dầu, thay lọc dầu không hề đơn giản như nhiều người nghĩ, nhất là với xe đời mới. Khi xe còn bảo hành, nên ưu tiên đưa xe vào xưởng dịch vụ chính hãng để làm bảo dưỡng.

Nếu làm ngoài, hãy chọn gara sửa chữa uy tín, chuyên làm về dòng xe Hàn Quốc và có thợ cả giám sát chặt chẽ.

Thứ hai, đừng ngại giám sát quá trình bảo dưỡng. Chỉ một câu nhắc thợ kiểm tra xem trong lõi lọc dầu có ốc nhựa hay không cũng có thể cứu cả động cơ.

Đèn cảnh báo áp suất dầu bật sáng, chủ xe cần dừng xe ngay lập tức và gọi cứu hộ để xử lý. Ảnh: Danchoioto

Cuối cùng, tuyệt đối không bỏ qua đèn báo áp suất dầu. Khi đèn này sáng hoặc nhấp nháy, hãy tắt máy ngay lập tức và gọi cứu hộ, đừng cố chạy thêm dù chỉ vài chục mét. Trong trường hợp chiếc Hyundai Tucson trên, có thể diễn biến quá nhanh hoặc chủ xe không để ý đèn báo nhưng đây là nguyên tắc sống còn.

Đáng chú ý, các dòng xe KIA máy dầu cũng sử dụng loại lọc dầu tương tự như xe Hyundai máy dầu nên đây cũng là bài học kinh nghiệm chung cho các chủ xe cả 2 thương hiệu ô tô Hàn Quốc.

Bạn có bình luận thế nào về góc nhìn trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!