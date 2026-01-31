Những mẫu xe hiện đại ngày nay được tích hợp ngày càng nhiều công nghệ điện tử và cơ khí phức tạp. Điều này giúp cải thiện trải nghiệm lái, nhưng đồng thời cũng làm phát sinh những rủi ro kỹ thuật mới. Trường hợp của Mazda CX-90 là một ví dụ điển hình.

Mazda CX-90 từng bị triệu hồi vì lỗi kẹt vô lăng nhưng việc khắc phục vẫn chưa khiến các chủ xe hài lòng. Ảnh: Mazda

Đầu năm 2024, hãng xe Nhật Bản đã phải tiến hành một đợt triệu hồi xe nhằm xử lý hiện tượng được mô tả là "kẹt vô lăng" bất thường trên mẫu Mazda CX-90 2024.

Gần 2 năm sau, vấn đề này dường như vẫn chưa được giải quyết triệt để. Một số chủ xe phản ánh rằng hiện tượng bất thường của hệ thống lái đã quay trở lại, dù xe đã được sửa chữa theo chương trình triệu hồi.

Theo tài liệu triệu hồi ban đầu, nguyên nhân của sự cố được xác định là do bánh răng trục vít trong hệ thống lái có thể bị quá nhiệt, khiến chất bôi trơn mất tác dụng, làm cho cơ cấu lái không còn vận hành trơn tru và ổn định như thiết kế. Điều này dẫn đến sự thay đổi đột ngột về lực đánh lái trong quá trình vận hành.

Lỗi "vô lăng bị kẹt" khi xe đang di chuyển đều có thể làm gia tăng nguy cơ tai nạn. Ảnh: Mazda

Giải pháp mà Mazda đưa ra khi đó bao gồm việc bôi trơn lại các chi tiết liên quan, đồng thời cập nhật phần mềm để hệ thống có thể phát hiện sớm điều kiện bất thường trước khi sự cố xảy ra. Trên lý thuyết, sự kết hợp giữa can thiệp cơ khí và điều chỉnh phần mềm được kỳ vọng sẽ giải quyết dứt điểm vấn đề.

Trước làn sóng khiếu nại mới, Cục An toàn giao thông đường cao tốc quốc gia Mỹ (NHTSA) đã mở một cuộc điều tra mới để đánh giá xem biện pháp khắc phục trước đây của Mazda có thực sự hiệu quả như cam kết hay không.

Văn phòng điều tra lỗi (ODI) thuộc NHTSA cho biết họ đã tiếp nhận 26 đơn khiếu nại từ người tiêu dùng với các phản ánh này đều xoay quanh việc lực lái tăng đột ngột và không liên tục trong quá trình xe vận hành bình thường.

NHTSA nhấn mạnh rằng bất kỳ sự thay đổi bất ngờ nào của lực lái khi xe đang di chuyển đều có thể làm gia tăng nguy cơ tai nạn, đặc biệt ở tốc độ cao trên đường cao tốc hoặc khi người lái phải đánh lái gấp để tránh chướng ngại vật. Đến thời điểm hiện tại, ODI cho rằng có ít nhất hai vụ tai nạn có thể liên quan đến vấn đề này, dù chưa ghi nhận trường hợp thương vong.

Cuộc điều tra đang bao phủ tổng cộng 43.752 xe Mazda CX-90 2024 được bán tại thị trường Mỹ. Trước mắt, NHTSA chưa đưa ra khuyến cáo hay yêu cầu hành động nào đối với chủ xe và hãng Mazda cũng chưa công bố hướng dẫn bổ sung.

Bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào kết luận của ODI. Nếu cơ quan này xác định rằng đợt triệu hồi ban đầu không đủ hiệu quả, Mazda nhiều khả năng sẽ phải triển khai một phương án sửa chữa mới trong một đợt triệu hồi hoàn toàn khác, với phạm vi và biện pháp khắc phục sâu hơn nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Theo Carscoops