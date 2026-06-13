Giấc mơ World Cup sau 28 năm

Rory Phillips-Hunter và vị hôn thê trong một trận đấu cổ vũ Scotland. Ảnh: BI

Rory Phillips-Hunter (37 tuổi) hiện làm quản lý bất động sản và bảo trì tại một trang trại ở vùng Tây Bắc nước Anh. Sinh ra tại khu vực Scottish Borders, anh là thành viên của "Tartan Army" - những người hâm mộ nổi tiếng luôn theo chân đội tuyển Scotland đến mọi giải đấu.

Anh vẫn nhớ như in khoảnh khắc Scotland đánh bại Đan Mạch để giành vé dự World Cup. "Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, tôi đã bật khóc. Sau 28 năm chờ đợi, mọi cảm xúc như vỡ òa", anh kể.

Ngay trên khán đài ngày hôm đó, Rory quay sang vị hôn thê và khẳng định chắc nịch: "Chúng ta sẽ đến Mỹ. Dù phải làm gì đi nữa, chúng ta cũng sẽ đi".

Lần gần nhất đội tuyển quê hương góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, anh mới chỉ là cậu bé 9 tuổi.

Lần này, hành trình hiện thực hóa lời hứa đến Mỹ không hề dễ dàng.

Những phụ kiện Rory Phillips-Hunter chuẩn bị sẵn sàng cho World Cup. Ảnh: BI

Bán xe, quẹt hết thẻ tín dụng

Ban đầu, cặp đôi dự định lưu trú tại Boston (Mỹ) nơi gần địa điểm tổ chức các trận đấu của Scotland. Tuy nhiên, giá phòng khách sạn tăng vọt khi World Cup 2026 cận kề đã khiến họ choáng váng. Chỉ riêng chi phí lưu trú trong 8 ngày đã lên tới khoảng 8.000 USD (hơn 211 triệu đồng).

"Với mức giá đó, tôi hoàn toàn không đủ khả năng chi trả", anh thừa nhận.

Từng có lúc Rory nghĩ đến phương án sang Mỹ nhưng không mua vé vào sân, chỉ xem các trận đấu qua màn hình trong quán bar. Song anh nhanh chóng nhận ra điều đó sẽ khiến chuyến đi mất ý nghĩa, theo Business Insider.

Bước ngoặt đến khi anh tình cờ biết đến thành phố Providence thuộc bang Rhode Island. Không chỉ có chi phí lưu trú thấp hơn đáng kể so với Boston, Providence còn nằm gần sân Gillette, nơi Scotland thi đấu. Quan trọng hơn, anh đã tham gia một nhóm WhatsApp mang tên "Providence Tartan Army".

Khi mới gia nhập, nhóm chỉ có khoảng 25 thành viên cùng trao đổi thông tin về khách sạn và phương tiện di chuyển. Nhưng theo thời gian, cộng đồng này phát triển nhanh chóng khi ngày càng nhiều cổ động viên Scotland lựa chọn Providence làm điểm dừng chân.

Hiện nhóm đã thu hút hơn 1.000 thành viên và trở thành nơi kết nối hàng nghìn người hâm mộ Scotland chuẩn bị đến Mỹ cổ vũ đội tuyển.

Nhờ sức mạnh cộng đồng, các thành viên đã tìm ra nhiều giải pháp giúp cắt giảm đáng kể chi phí. Thay vì sử dụng phương tiện công cộng với giá gần 100 USD (2,6 triệu đồng) cho một chuyến đi khứ hồi tới sân vận động, họ cùng nhau thuê xe buýt trường học màu vàng, giúp mỗi người tiết kiệm khoảng 40 USD (1 triệu đồng). Trong khi đó, giá một đêm ở khách sạn dành cho 2 người khoảng 288 USD (7,5 triệu đồng).

Dẫu vậy, chuyến đi vẫn là một gánh nặng tài chính không nhỏ.

Tổng chi phí cho hành trình xem World Cup của anh và vị hôn thê dự kiến vào khoảng 6.000 USD (hơn 157 triệu đồng), bao gồm vé máy bay, vé xem bóng đá và chi phí lưu trú.

Để có đủ tiền, Phillips-Hunter đã bán chiếc xe bán tải của mình và chuyển sang sử dụng một mẫu BMW có chi phí vận hành thấp hơn. Anh cũng sử dụng hết hạn mức của một thẻ tín dụng và buộc phải sống vô cùng tiết kiệm trong thời gian dài.

Với mức thu nhập khoảng 44.249 USD mỗi năm (hơn 1,1 tỷ đồng), anh thừa nhận rằng nếu không có những hỗ trợ từ cộng đồng người hâm mộ tại Providence, cơ hội đặt chân đến World Cup gần như rất mong manh.

Tuy nhiên, với Rory, mọi sự đánh đổi đều hoàn toàn xứng đáng.

"Đây không chỉ là một giải bóng đá. Với những người hâm mộ Scotland và với người Scotland trên khắp thế giới, đây là câu chuyện tình yêu đã kéo dài suốt 28 năm", anh nói.

Sau gần ba thập kỷ chờ đợi, hàng nghìn cổ động viên Scotland như Rory cuối cùng cũng được sống trong khoảnh khắc mà họ từng nghĩ có thể sẽ không bao giờ đến.

Và với họ, hành trình đến World Cup không đơn thuần là một chuyến đi, mà là sự tự thưởng cho lòng trung thành, niềm tin và tình yêu bất tận dành cho đội tuyển quê hương.