Casa di Giulietta từ lâu được coi là “ngôi nhà của nàng Juliet", nhân vật trong vở kịch nổi tiếng Romeo và Juliet của đại văn hào William Shakespeare.

Đây là điểm đến nổi tiếng thu hút bất kỳ ai đặt chân đến thành phố cổ kính Verona, Italy. Từ lâu, ngôi nhà đã trở thành biểu tượng của tình yêu, hấp dẫn hàng triệu du khách mỗi năm.

Ngôi nhà của Juliet ở Verona. Ảnh: Timeout

Huyền thoại tình yêu vượt thời gian

Vở kịch Romeo and Juliet của đại văn hào William Shakespeare xoay quanh mối thù truyền kiếp giữa hai gia tộc Montague và Capulet ở thành Verona.

Trong một buổi dạ tiệc, Romeo - chàng trai nhà Montague - đã phải lòng Juliet, con gái nhà Capulet, ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bất chấp hận thù giữa hai gia tộc, họ nhanh chóng rơi vào mối tình sâu đậm.

Để phản đối gia đình và trốn tránh cuộc hôn nhân sắp đặt, Juliet uống thuốc giả chết. Tuy nhiên, Romeo không hề hay biết kế hoạch này. Tưởng người yêu đã qua đời, chàng tìm đến và tự vẫn trong tuyệt vọng. Khi tỉnh lại, Juliet nhìn thấy Romeo đã chết bên cạnh, cũng chọn cái chết để được ở bên người mình yêu.

Câu chuyện khép lại trong bi thương, nhưng lại trở thành biểu tượng vĩnh cửu của một tình yêu mãnh liệt và bất diệt.

Sự thật về Casa di Giulietta

Casa di Giulietta thực chất là ngôi nhà có niên đại từ thế kỷ 14, thuộc về gia đình Cappello – cái tên có âm hưởng gần giống “Capulet”, gia tộc nhà Juliet. Chính sự trùng hợp này đã khiến người dân địa phương gắn nơi đây với hình ảnh nàng Juliet.

Năm 1905, chính quyền thành phố Verona đã mua lại ngôi nhà cổ và biến nơi đây thành “ngôi nhà của nàng Juliet”.

Năm 1935, quá trình sản xuất bộ phim chuyển thể đầu tiên của Hollywood về Romeo và Juliet bắt đầu. Bộ phim do George Cukor đạo diễn, Leslie Howard cùng Norma Shearer đóng vai chính. Khi đó, các nhà thiết kế bối cảnh của bộ phim đã được cử đến Verona để tìm kiếm cảm hứng.

Họ vô cùng kinh ngạc khi không tìm thấy dấu vết nào của ngôi nhà hay lăng mộ của Juliet được miêu tả trong vở kịch của Shakespeare.

Sau đó, họ thuyết phục Antonio Avena - nhà sử học người Italy, giám đốc bảo tàng thành phố Verona, tái hiện lại cảnh nổi tiếng đó ở trung tâm khu phố cổ, theo Medium. Đến khoảng năm 1940, Casa di Giulietta được bổ sung chiếc ban công bên ngoài tầng hai như hiện nay.

Chiếc ban công trở thành điểm nhấn đặc biệt của ngôi nhà. Dù trong nguyên tác của Shakespeare không hề nhắc đến ban công, chi tiết này vẫn trở thành biểu tượng quen thuộc của công chúng, theo Italynotes. Mỗi năm, du khách đến thăm nơi này đều muốn chiêm ngưỡng ban công nơi Romeo và Juliet hẹn hò.

Trên thực tế, trong nguyên tác, Shakespeare mô tả Juliet xuất hiện ở “cửa sổ phía trên”, nhưng sau này, “cảnh ban công” - nơi Romeo và Juliet hẹn hò, là cách sân khấu và phim ảnh dựng thêm để dễ hiểu hơn và nhìn đẹp hơn.

Ban công ngôi nhà Casa di Giulietta. Ảnh: Medium

Hiện tại, bên trong ngôi nhà, toàn bộ không gian được tái hiện theo phong cách cổ xưa, giúp du khách phần nào hình dung cuộc sống của tầng lớp quý tộc Italy thời trung cổ. Tuy nhiên, với nhiều người, khoảnh khắc đáng nhớ nhất vẫn là đứng trên ban công để chụp ảnh – như một cách chạm vào huyền thoại.

Bên cạnh đó, ngay trong sân của Casa di Giulietta, người ta tạo nên một bức tượng đồng của nàng Juliet.

Theo truyền thuyết địa phương, chạm vào ngực phải của bức tượng sẽ mang lại may mắn trong tình yêu. Ngày nay, không khó để bắt gặp những hàng dài du khách kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt “cầu duyên”.

Trước đây, nhiều cặp đôi từng dùng kẹo cao su để dán thư tình lên tường. Tuy nhiên, hành động này ảnh hưởng đến mỹ quan di tích nên đã bị chính quyền ngăn chặn. Thay vào đó, du khách hiện có thể gửi gắm lời nhắn trên các bảng được lắp đặt riêng.

Bức tượng nàng Juliet. Ảnh: Medium

“Những thư ký của Juliet” – cầu nối của những trái tim

Nàng Juliet của Shakespeare không dựa trên một người phụ nữ có thật, và ngôi nhà ở Verona cũng không liên quan gì đến câu chuyện. Tuy nhiên, du khách từ khắp nơi trên thế giới vẫn đến để sống trong thế giới cổ tích đó.

Thậm chí, ngay gần ngôi nhà nổi tiếng này là văn phòng làm việc của các tình nguyện viên – tự nhận là "thư ký của Juliet".

Ít người biết rằng, mỗi năm có hàng nghìn lá thư từ khắp nơi trên thế giới gửi về Verona, bày tỏ tâm sự tình yêu hoặc cầu mong lời chúc phúc từ Juliet.

Các tình nguyện viên ở văn phòng sẽ trực tiếp đọc và hồi đáp từng lá thư. Hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng mà còn trở thành nét văn hóa độc đáo, góp phần giữ gìn sức sống cho huyền thoại tình yêu đã tồn tại hàng thế kỷ.

Ngày nay, Casa di Giulietta là một di tích du lịch. Ban công nhỏ vẫn tiếp tục kể câu chuyện về một tình yêu vượt qua mọi rào cản, làm rung động trái tim của biết bao thế hệ.