“Lần cuối cùng tôi nghe được là kế hoạch đã bị hoãn, chủ yếu do nguồn tài chính”, Đại sứ Philippines tại Mỹ Jose Manuel Romualdez nói hôm 9/9. Cũng theo ông Romualdez, Bộ Quốc phòng Philippines đang tập trung vào “những ưu tiên khác ở thời điểm hiện tại, thay vì thương vụ lớn như trên”.

Tiêm kích F-16. Ảnh: Không quân Mỹ

Theo tờ Newsweek, hồi tháng 4, Mỹ đã phê duyệt bán 16 chiến đấu cơ F-16 C Block 70/72 và 4 chiếc F-16 D Block 70/72 cho Philippines cùng với các hệ thống, trang thiết bị liên quan cũng như hỗ trợ kỹ thuật theo thỏa thuận trị giá 5,58 tỷ USD.

“Thương vụ này sẽ hỗ trợ chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Mỹ bằng cách giúp cải thiện an ninh cho đối tác chiến lược vẫn đang đóng vai trò là lực lượng quan trọng cho sự ổn định chính trị, hòa bình, tiến bộ kinh tế ở Đông Nam Á”, Cục Chính trị quân sự thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố khi phê chuẩn bán 20 tiêm kích F-16 cho Philippines.

Trong thời gian qua, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đẩy mạnh hoạt động bán vũ khí cho các đồng minh và đối tác chiến lược trên toàn thế giới, với mục tiêu “hòa bình thông qua sức mạnh”.

Điển hình, trong chuyến thăm gần đây tới Trung Đông, ông Trump đã ca ngợi các thỏa thuận vũ khí mới ký kết với Ảrập Xêút, Qatar và Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE). Theo Nhà Trắng, thương vụ trị giá 142 tỷ USD do ông Trump ký với Ảrập Xêút là thỏa thuận mua bán quốc phòng lớn nhất trong lịch sử.