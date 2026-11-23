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Timor-Leste là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á sử dụng USD làm đồng tiền chính thức thay vì một đồng tiền quốc gia độc lập.

Theo Ngân hàng Trung ương Timor-Leste (Banco Central de Timor-Leste), USD là đồng tiền hợp pháp được sử dụng trong các giao dịch tại nước này. Quy định lựa chọn USD làm đồng tiền chính thức được áp dụng từ ngày 24/1/2000, dưới thời chính quyền chuyển tiếp của Liên Hợp Quốc, và tiếp tục được duy trì sau khi Timor-Leste giành độc lập năm 2002.

Theo thông tin của Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Timor-Leste, USD được lựa chọn vì đây là đồng tiền mạnh, ổn định và được chấp nhận rộng rãi trên thế giới.

Dù không phát hành tiền giấy riêng, Timor-Leste vẫn có tiền xu mang dấu ấn quốc gia, gọi là centavo. Những đồng xu này có giá trị tương ứng với xu Mỹ, với tỷ lệ 100 centavo bằng 1 USD.