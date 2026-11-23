1. Quốc gia nào ở Đông Nam Á không phát hành đồng tiền riêng?
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Campuchia
0%
- Brunei0%
- Timor-Leste (Đông Timo)0%
- Indonesia0%Chính xác
Timor-Leste là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á sử dụng USD làm đồng tiền chính thức thay vì một đồng tiền quốc gia độc lập.
Theo Ngân hàng Trung ương Timor-Leste (Banco Central de Timor-Leste), USD là đồng tiền hợp pháp được sử dụng trong các giao dịch tại nước này. Quy định lựa chọn USD làm đồng tiền chính thức được áp dụng từ ngày 24/1/2000, dưới thời chính quyền chuyển tiếp của Liên Hợp Quốc, và tiếp tục được duy trì sau khi Timor-Leste giành độc lập năm 2002.
Theo thông tin của Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Timor-Leste, USD được lựa chọn vì đây là đồng tiền mạnh, ổn định và được chấp nhận rộng rãi trên thế giới.
Dù không phát hành tiền giấy riêng, Timor-Leste vẫn có tiền xu mang dấu ấn quốc gia, gọi là centavo. Những đồng xu này có giá trị tương ứng với xu Mỹ, với tỷ lệ 100 centavo bằng 1 USD.
2. Tại Đông Nam Á, Brunei và Singapore có một thỏa thuận tiền tệ đặc biệt từ năm 1967. Nội dung chính của thỏa thuận này là gì?
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Hai nước sử dụng chung một đồng tiền duy nhất.
0%
- Hai nước cùng sử dụng USD làm đồng tiền chính thức.0%
- Hai nước chấp nhận và đổi tiền của nhau theo tỷ giá.0%
- ngang giá, không thu phí tại các ngân hàng được quy định.0%Chính xác
Năm 1967, Brunei và Singapore thiết lập Thỏa thuận Hoán đổi tiền tệ (Currency Interchangeability Agreement).
Theo thỏa thuận, Ngân hàng Trung ương Brunei và Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) chấp nhận tiền giấy, tiền xu do phía còn lại phát hành từ các ngân hàng và đổi theo tỷ giá ngang giá, không thu phí. Các ngân hàng được cấp phép ở hai nước cũng chấp nhận tiền của nước kia để gửi vào tài khoản theo tỷ giá này.
Nhờ thỏa thuận, đồng đô la Brunei và đô la Singapore luôn có giá trị ngang nhau. Tuy nhiên, hai quốc gia vẫn duy trì hai đồng tiền riêng biệt, với cơ quan phát hành riêng.
Cơ chế này giúp loại bỏ rủi ro tỷ giá giữa hai đồng tiền, giảm chi phí giao dịch, tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư và du lịch giữa hai nước.
3. Campuchia cũng sử dụng USD khá phổ biến. Tuy nhiên, đồng tiền quốc gia của nước này là gì?
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Riel
0%
- Kip0%
- Baht0%
- Ringgit0%Chính xác
Riel (mã tiền tệ quốc tế KHR) là đồng tiền quốc gia của Campuchia, do Ngân hàng Quốc gia Campuchia phát hành.
Mặc dù USD được sử dụng rộng rãi trong nền kinh tế, đồng riel vẫn giữ vai trò quan trọng trong các hoạt động thanh toán hằng ngày. Campuchia là một trong những nền kinh tế có mức độ đô la hóa cao trong khu vực.
Việc sử dụng đồng thời hai loại tiền khiến Campuchia đôi khi bị nhầm là quốc gia không có đồng tiền riêng. Tuy nhiên, khác với Timor-Leste, Campuchia vẫn có đồng tiền quốc gia độc lập.
4. Cặp đồng tiền nào có giá trị danh nghĩa cao nhất ở Đông Nam Á?
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Indonesia và Malaysia
0%
- Singapore và Brunei0%
- Thái Lan và Philippines0%
- Việt Nam và Campuchia0%Chính xác
Đô la Singapore (SGD) và đô la Brunei (BND) có giá trị ngang nhau theo Thỏa thuận Hoán đổi tiền tệ giữa hai quốc gia.
Theo số liệu tỷ giá đại diện do Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) công bố ngày 20/11/2026, 1 USD tương đương 1,2908 SGD và 1,2908 BND. Như vậy, đây là hai đồng tiền có giá trị danh nghĩa cao nhất trong khu vực Đông Nam Á khi so sánh với các đồng tiền quốc gia khác.
Cần lưu ý, giá trị danh nghĩa của một đơn vị tiền tệ không phản ánh đầy đủ sức mua hay mức độ phát triển kinh tế của quốc gia phát hành.
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