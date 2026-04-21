1. Quốc gia nào ở Đông Nam Á có dân số dưới 500.000 người?

Campuchia
0%
- Brunei0%
- Timor-Leste0%
- Lào0%Chính xác
Brunei là quốc gia duy nhất trong khu vực có dân số chưa đến nửa triệu người. Theo ước tính của World Population Review, dân số nước này hiện vào khoảng 469.000 người, thuộc nhóm thấp nhất thế giới.
Theo trang web của Liên Hợp Quốc, quốc gia này nằm ở phía Tây Bắc của đảo Borneo. Phía Bắc giáp biển và tất cả các phía còn lại giáp bang Sarawak của Malaysia.
2. Thủ đô của nước này là:

Kuala Lumpur
0%
- Jakarta0%
- Bandar Seri Begawan0%
- Manila0%Chính xác
Bandar Seri Begawan là thủ đô và trung tâm hành chính, kinh tế của Brunei (tên đầy đủ: Brunei Darussalam). Trong tiếng Mã Lai, “Bandar” có nghĩa là “thành phố”, còn “Seri Begawan” là tước hiệu hoàng gia.
3. Quốc gia này có bao nhiêu đơn vị hành chính?

100
0%
- 500%
- 250%
- 40%Chính xác
Brunei được chia thành 4 huyện gồm Brunei-Muara, Tutong, Belait và Temburong. Thủ đô Bandar Seri Begawan nằm trong huyện Brunei-Muara, có diện tích khoảng 16 km².
Bên cạnh đó, một số đô thị đáng chú ý gồm Muara - cách thủ đô khoảng 41 km về phía Đông Bắc và là nơi đặt cảng chính của quốc gia; Seria - trung tâm công nghiệp dầu khí; cùng với Kuala Belait, Pekan Tutong và Bangar - lần lượt là trung tâm hành chính của các huyện Belait, Tutong và Temburong.
4. Đây là quốc gia có GDP bình quân đầu người cao nhất Đông Nam Á?

Đúng
0%
- Sai0%Chính xác
Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Brunei thuộc nhóm quốc gia có GDP bình quân đầu người cao trong khu vực, chủ yếu nhờ nguồn thu từ dầu khí. Tuy nhiên, quốc gia đứng đầu Đông Nam Á về chỉ số này là Singapore.
Theo IMF, năm 2025, GDP bình quân trên đầu người mỗi năm của Brunei là 35.000 USD, trong khi của Singapore là 92.900 USD.
5. Quốc gia này áp dụng mức thuế thu nhập cá nhân bao nhiêu?

0%
0%
- 5%0%
- 7%0%
- 10%0%Chính xác
Brunei là một trong số ít quốc gia trên thế giới không thu thuế thu nhập cá nhân (theo PwC). Nhờ nguồn thu lớn từ dầu mỏ và khí đốt, chính phủ có thể cung cấp nhiều phúc lợi xã hội cho người dân như giáo dục miễn phí và chi phí y tế thấp.
6. Ngôn ngữ chính thức của quốc gia này là gì?

Tiếng Arab
0%
- Tiếng Hoa0%
- Tiếng Anh0%
- Tiếng Mã Lai0%Chính xác
Tiếng Mã Lai (Bahasa Melayu) là ngôn ngữ chính thức của Brunei. Bên cạnh đó, tiếng Anh cũng được sử dụng rộng rãi trong giáo dục và hành chính. Tên đầy đủ của quốc gia này là Negara Brunei Darussalam.
Xem thêm về:
-
Đông Nam Á
-
Brunei
Tin cùng chuyên mục
Tin mới
