1. Quốc gia nào có mức tăng dân số mạnh nhất thế giới từ năm 2000 đến 2025?
-
UAE
0%
- Qatar0%
- Niger0%Chính xác
Theo thông tin từ Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Qatar là quốc gia có mức tăng dân số cao nhất thế giới trong 25 năm qua, với mức tăng khoảng 423%. Dân số nước này tăng từ khoảng 594.000 người (năm 2000) lên hơn 3,1 triệu người (2025). Mức tăng này không đến từ sinh tự nhiên mà chủ yếu do lao động nhập cư - hiện chiếm phần lớn dân số. Qatar là ví dụ điển hình cho mô hình “tăng dân số do kinh tế hút người”.
2. Yếu tố chính khiến dân số các nước vùng Vịnh tăng mạnh là gì?
-
Tỷ lệ sinh cao
0%
- Chính sách khuyến sinh0%
- Nhập cư lao động quy mô lớn0%Chính xác
Các quốc gia vùng Vịnh như UAE, Kuwait, Bahrain, Oman đều có mức tăng dân số rất cao (từ 129% đến 250%), nhưng nguyên nhân chính không phải do tỷ lệ sinh.
Trong hai thập kỷ qua, sự bùng nổ các dự án xây dựng, dầu khí và dịch vụ đã thu hút hàng triệu lao động nước ngoài, khiến dân số tăng nhanh chóng. Ở nhiều nước, người nước ngoài thậm chí chiếm đa số dân cư.
3. Quốc gia nào giảm dân số mạnh nhất trong 25 năm qua?
-
Bulgaria
0%
- Latvia0%
- Ukraine0%Chính xác
Ukraine là quốc gia suy giảm dân số mạnh nhất, với mức giảm khoảng 33%, tương đương mất gần 16 triệu người. Dân số từ 48,7 triệu (2000) giảm xuống còn khoảng 32,9 triệu (2025). Nguyên nhân gồm khó khăn kinh tế kéo dài, tỷ lệ sinh thấp và đặc biệt là tình hình chiến sự khiến di cư và tử vong gia tăng.
4. Khu vực nào trên thế giới có nhiều quốc gia suy giảm dân số mạnh nhất?
-
Đông Nam Á
0%
- Đông Âu0%
- Trung Đông0%Chính xác
Đông Âu là “điểm nóng” suy giảm dân số. Các nước như Bulgaria, Latvia, Moldova, Lithuania đều mất khoảng 20% dân số hoặc hơn kể từ năm 2000. Sau khi gia nhập EU, nhiều người trẻ di cư sang Tây Âu để tìm việc làm tốt hơn. Trong khi đó, tỷ lệ sinh thấp kéo dài khiến quy mô dân số không thể bù đắp.
5. Việt Nam có xu hướng dân số như thế nào trong những năm gần đây?
-
Tăng rất nhanh
0%
- Ổn định và bắt đầu chậm lại0%
- Giảm mạnh như Đông Âu0%Chính xác
Theo Cục Thống kê, Việt Nam đã đạt quy mô khoảng 102,3 triệu người (2025), mỗi năm vẫn tăng thêm khoảng 1 triệu người. Điều này cho thấy dân số chưa giảm nhưng tốc độ tăng đang chậm lại.
Điểm đáng chú ý là cơ cấu dân số đang thay đổi rõ rệt: Tỷ lệ trẻ em (dưới 15 tuổi) giảm còn 22,8%; tỷ lệ người từ 60 tuổi trở lên tăng lên khoảng 14,5% (tương đương gần 1/7 dân số). Nguyên nhân chính do mức sinh giảm (khoảng 1,93 con/phụ nữ) trong khi tuổi thọ duy trì cao (74,7 tuổi).
-
Xem thêm về:
-
Tin cùng chuyên mục
Tin mới
