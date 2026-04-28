1. Nước nào an toàn nhất Đông Nam Á?
-
Thái Lan
0%
- Việt Nam
- Brunei
- Singapore Chính xác
Theo thống kê của Numbeo - đơn vị chấm điểm mức độ an toàn của gần 150 quốc gia trên thế giới - Singapore đạt 77,5/100 điểm chỉ số an toàn, đứng đầu Đông Nam Á.
Kết quả được Numbeo đưa ra sau khi khảo sát người dân, khách du lịch về mức độ lo sợ bị cướp, trộm tấn công; cảm nhận an toàn khi đi bộ; sự thân thiện, thuận tiện của các dịch vụ công cộng, giao thông và nhiều yếu tố xã hội khác...
2. Đất nước này có thành phố an toàn nhất Đông Nam Á?
-
Đúng
0%
- Sai Chính xác
Thành phố Chiang Mai của Thái Lan mới là thành phố an toàn nhất Đông Nam Á. Ngoài ra, thành phố này cũng từng được tạp chí du lịch nổi tiếng Travel + Leisure vinh danh là thành phố tốt nhất châu Á năm 2025. Bảng xếp hạng này dựa trên các yếu tố như điểm tham quan và địa danh, văn hóa, ẩm thực, sự thân thiện, mua sắm và giá trị tổng thể.
Trong khi đó, Manila của Philippines là thành phố có độ an toàn thấp nhất trong số các thành phố được Numbeo xếp hạng.
3. Việt Nam xếp thứ mấy Đông Nam Á về mức độ an toàn?
-
2
0%
- 30%
- 40%
- 5 Chính xác
Việt Nam đứng thứ 4 khu vực trong danh sách những quốc gia an toàn với chỉ số an toàn đạt 59,9 điểm. Trong đó, thủ đô Hà Nội đứng thứ 5 trong danh sách thành phố an toàn. Xếp trên Hà Nội lần lượt là Penang (Malaysia), Davao (Philippines), Singapore (Singapore) và Chiang Mai (Thái Lan).
4. Việt Nam xếp thứ mấy trong danh sách “điểm đến tốt nhất thế giới cho phụ nữ du lịch một mình năm 2026”?
-
3
0%
- 60%
- 90%
- 120%Chính xác
Việt Nam xếp thứ 3 trong danh sách “5 điểm đến tốt nhất thế giới cho phụ nữ du lịch một mình năm 2026” do BBC công bố mới đây. Bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên nhiều nguồn dữ liệu như Chỉ số Phụ nữ, Hòa bình và An ninh của Đại học Georgetown và Chỉ số Hòa bình Toàn cầu do Viện Kinh tế và Hòa bình thực hiện.
Các phân tích chủ yếu sử dụng bộ dữ liệu cập nhật giai đoạn 2023-2025, đồng thời kết hợp khảo sát và trải nghiệm thực tế của du khách đến đầu năm 2026.
5. Quốc gia nào có mức sống rẻ nhất Đông Nam Á?
-
Lào
0%
- Brunei
- Indonesia
- Campuchia Chính xác
Theo dữ liệu về chỉ số chi phí sinh hoạt (Cost of living index) 2026 của Numbeo, Indonesia có chi phí sống rẻ nhất tại Đông Nam Á.
Numbeo lấy chỉ số chi phí sinh hoạt của thành phố New York (Mỹ) làm chuẩn, đặt cho thành phố này chỉ số là 100 (được quy ước là 100 điểm) và tính ra chỉ số chi phí sinh hoạt của các quốc gia khác.
Chỉ số chi phí sinh hoạt của Indonesia là 26,1, thấp nhất Đông Nam Á và thấp thứ 8 châu Á.
-
-
-
- Brunei
- 6
- 3
- Sai
- Việt Nam