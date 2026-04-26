Theo thông tin trên báo Nhân Dân, ông Lê Ðức Anh sinh ngày 1/12/1920 trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng tại xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế trước đây. Ông nội của ông là một sĩ phu tham gia Phong trào Cần Vương chống Pháp.

Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, ông được giao trọng trách Phó Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh kiêm Tư lệnh Cánh quân Tây Nam, đóng góp quan trọng cho thắng lợi cuối cùng của cuộc kháng chiến chống Mỹ, thống nhất đất nước.

Sau này, ông là Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ 1992-1997.