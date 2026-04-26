1. Đại tướng nào là Phó Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh, sau này làm Chủ tịch nước?
Văn Tiến Dũng
- Lê Đức Anh0%
- Lê Trọng Tấn0%Chính xác
Theo thông tin trên báo Nhân Dân, ông Lê Ðức Anh sinh ngày 1/12/1920 trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng tại xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế trước đây. Ông nội của ông là một sĩ phu tham gia Phong trào Cần Vương chống Pháp.
Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, ông được giao trọng trách Phó Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh kiêm Tư lệnh Cánh quân Tây Nam, đóng góp quan trọng cho thắng lợi cuối cùng của cuộc kháng chiến chống Mỹ, thống nhất đất nước.
Sau này, ông là Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ 1992-1997.
2. Ông được phong hàm vượt cấp nào sau đây?
Đại tá lên Trung tướng
- Trung tướng lên Đại tướng0%
- Trung tá lên Thiếu tướng0%Chính xác
Theo thông tin trên báo Nhân Dân, ông Lê Đức Anh là một trong hai sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam được phong hàm vượt cấp từ Ðại tá lên Trung tướng vào tháng 4/1974.
3. Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, ngoài tướng Lê Đức Anh, những vị tướng nào sau đây cũng đảm nhận vai trò Phó Tư lệnh chiến dịch?
Ông Lê Trọng Tấn
- Ông Trần Văn Trà0%
- Ông Đinh Đức Thiện0%
- Cả 3 người trên0%Chính xác
Theo thông tin trên báo VOV, Bộ Chỉ huy Chiến dịch giải phóng Sài Gòn - Gia Định gồm có các đồng chí:
Đại tướng Văn Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng làm Tư lệnh.
Ông Phạm Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Cục miền Nam, Chính ủy các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam, làm Chính ủy.
Các Phó Tư lệnh chiến dịch: Thượng tướng Trần Văn Trà, Trung tướng Lê Đức Anh, Trung tướng Đinh Đức Thiện, Trung tướng Lê Trọng Tấn.
Phó Chính ủy kiêm Chủ nhiệm Chính trị: Lê Quang Hòa.
Quyền Tham mưu trưởng Chiến dịch: Thiếu tướng Lê Ngọc Hiền.
Như vậy, có 4 vị tướng đảm nhận vị trí Phó tư lệnh chiến dịch Hồ Chí Minh gồm các ông: Lê Đức Anh, Trần Văn Trà, Đinh Đức Thiện, Lê Trọng Tấn
4. Ông là Tư lệnh Quân tình nguyện Việt Nam ở Campuchia?
Đúng
- Sai0%Chính xác
Theo thông tin trên báo Nhân Dân, trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, ông Lê Đức Anh là một trong những tướng lĩnh trực tiếp chỉ huy chiến trường và giành nhiều thắng lợi quan trọng, bảo vệ biên giới thiêng liêng của Tổ quốc và giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng. Năm 1981, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, kiêm Tư lệnh Quân tình nguyện Việt Nam ở Campuchia.
5. Ông là người ký Lệnh công bố Pháp lệnh quy định Danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng"?
Đúng
- Sai0%Chính xác
Ông Lê Đức Anh rất quan tâm tới công tác hậu phương quân đội, giải quyết tồn đọng về chính sách sau chiến tranh.
Ngày 10/9/1994, Chủ tịch nước Lê Ðức Anh đã ký Lệnh công bố Pháp lệnh quy định Danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" để tặng, truy tặng những người mẹ có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế; đồng thời cũng là để giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho các thế hệ mai sau.
- Sai
