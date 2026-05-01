1. Quốc gia nào có chất lượng cuộc sống tốt nhất thế giới?
Đan Mạch
0%
- Hà Lan
- Phần Lan
- Thụy Sĩ
Theo dữ liệu từ Numbeo, Hà Lan có chỉ số chất lượng cuộc sống cao nhất thế giới hiện nay. Xếp sau đó là các quốc gia như Đan Mạch, Thụy Sĩ, Phần Lan…
Chỉ số chất lượng cuộc sống ước tính chất lượng cuộc sống tổng thể tại một quốc gia, dựa trên các yếu tố như sức mua, mức độ ô nhiễm, khả năng chi trả nhà ở, chi phí sinh hoạt, mức độ an toàn, chất lượng chăm sóc sức khỏe, thời gian đi lại và khí hậu. Chỉ số càng cao cho thấy chất lượng cuộc sống càng tốt.
2. Đây là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới, đúng hay sai?
Đúng
0%
- Sai
Không phải Hà Lan, Phần Lan mới là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới được vinh danh nhiều năm liên tiếp, theo Báo cáo hạnh phúc thế giới năm 2026. Trong bảng xếp hạng này, Hà Lan xếp thứ 7 thế giới.
Các nhà nghiên cứu xem xét chỉ số hạnh phúc dựa trên 6 yếu tố, bao gồm GDP bình quân đầu người, tuổi thọ, mức độ hào phóng và nhận thức về tự do, tham nhũng, nhằm lý giải sự khác biệt giữa các quốc gia. Bảng xếp hạng được tính dựa trên mức trung bình trong ba năm.
3. Người dân nước này cao thứ mấy thế giới?
1
0%
- 2
- 3
- 4
Người Hà Lan hiện có chiều cao trung bình cao nhất thế giới, nam đạt 184 cm, nữ 170 cm. Nhiều nghiên cứu cho thấy gene di truyền qua chọn lọc tự nhiên, chế độ ăn phù hợp, môi trường sống và hệ thống y tế chất lượng cao là những yếu tố giúp người Hà Lan có chiều cao vượt trội. Báo cáo của Health Consumer Powerhouse (Thụy Điển) cũng ghi nhận Hà Lan sở hữu dịch vụ y tế tốt nhất EU.
4. Nước này có ít hay nhiều xe đạp hơn dân số?
Ít hơn
0%
- Nhiều hơn
Theo số liệu từ Chính phủ Hà Lan, nước này có khoảng 22,8 triệu chiếc xe đạp cho 17 triệu dân, trung bình mỗi người sở hữu 1,3 chiếc xe. Khoảng 35% lưu lượng giao thông nội địa được thực hiện bằng xe đạp và hơn 37.000 km đường dành riêng cho xe đạp trải dài khắp đất nước. Nhờ vậy, tỷ lệ béo phì của Hà Lan thuộc loại thấp nhất châu Âu.
5. Quốc gia nào có chất lượng cuộc sống tốt nhất châu Á?
Singapore
0%
- Nhật Bản
- Trung Quốc
- Oman
Oman là quốc gia dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ số chất lượng cuộc sống châu Á năm 2026. Quốc gia này đạt điểm cao về sức mua và khả năng chi trả nhà ở, với tỷ lệ giá nhà trên thu nhập thuộc hàng thấp nhất trong số các quốc gia đứng đầu bảng xếp hạng.
Mức độ ô nhiễm thấp, thời gian đi lại thuận tiện và chi phí sinh hoạt phải chăng cũng góp phần vào điểm số cao của Oman. Mặc dù không đạt điểm cao nhất về chăm sóc sức khỏe, khi xét đến các yếu tố như khả năng chi trả, an toàn và sự thoải mái trong cuộc sống hàng ngày, Oman vẫn đứng đầu danh sách.
