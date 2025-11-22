1. Quốc gia nào không có sông ngòi?
Uzbekistan
Ảrập Xêút (tên chính thức là Vương quốc Ảrập Xêút) nằm ở Tây Á, chiếm phần lớn bán đảo Ả Rập, có thủ đô là Riyadh.
Theo World Atlas, Ảrập Xêút có phần lớn lãnh thổ là sa mạc, không có sông hay hồ tự nhiên, chỉ có các wadi (lòng suối/thung lũng thường xuyên khô cạn).
Khí hậu tại Ảrập Xêút rất khắc nghiệt, mùa hè có thể vượt 50°C. Đây là một trong những quốc gia khô hạn nhất thế giới, với lượng mưa ít ỏi và tỷ lệ bay hơi cao.
2. Nguồn nước chính của quốc gia này là từ đâu?
Sông lớn và hồ tự nhiên
Ảrập Xêút là một trong những quốc gia khô hạn nhất thế giới, lượng mưa thấp và tỷ lệ bay hơi cao. Nước được khai thác chủ yếu từ nước biển khử mặn, nước ngầm và nước tái chế.
Nước ngầm: Cung cấp hơn 90% nhu cầu nông nghiệp và 35% nhu cầu đô thị, là nguồn sống quan trọng nhưng đang dần cạn kiệt do khai thác quá mức.
Nước biển khử mặn: Chiếm khoảng 50% lượng nước tiêu thụ tại Ảrập Xêút.
Nước biển khử mặn được sử dụng cho sinh hoạt và nông nghiệp sau khi loại bỏ muối, trở thành nước uống an toàn.
3. Quốc gia này là nhà sản xuất nước biển khử mặn lớn nhất thế giới?
Đúng
Theo Saudi Pedia, do nguồn nước ngọt khan hiếm, Ảrập Xêút đã phát triển mạnh công nghệ khử muối nước biển để tạo nước sạch. Vương quốc này hiện là nhà sản xuất nước biển khử mặn lớn nhất thế giới, chiếm 22% tổng sản lượng toàn cầu, đáp ứng khoảng 70% nhu cầu sinh hoạt.
Năm 2022, công suất sản xuất đạt 6,6 triệu m³/ngày thông qua 33 hệ thống, với mục tiêu nâng lên 7,9 triệu m³/ngày và mở rộng mạng lưới vận chuyển trên 17.000km vào năm 2027.
Theo Smartly.sa, Chính phủ Ảrập Xêút ứng dụng công nghệ hiện đại, bao gồm thẩm thấu ngược, cùng hệ thống hơn 27 nhà máy, sản xuất hơn 3 triệu m³ nước uống mỗi ngày, đảm bảo cung cấp cho dân cư và các hoạt động nông nghiệp.
4. Hoạt động nào tiêu thụ nhiều nước nhất tại quốc gia này?
Sinh hoạt
Năm 2021, tổng nhu cầu nước tại Ảrập Xêút là 14,26 tỷ m³, trong đó:
Nông nghiệp: 11,4 tỷ m³ (chiếm lớn nhất)
Sinh hoạt đô thị: 3,56 tỷ m³
Công nghiệp: 628 triệu m³.
Các cánh đồng và trang trại bò sữa được tưới từ nước ngầm hàng nghìn năm tuổi, giúp Ảrập Xêút đạt mục tiêu tự cung cấp thực phẩm, nhưng nguồn nước này đang dần cạn kiệt.
5. Quốc gia này đứng trong top bao nhiêu quốc gia khan hiếm nước nhất thế giới?
5
Theo Bản đồ Rủi ro Nguồn nước Aqueduct của Viện Tài nguyên Thế giới (WRI), có 17 quốc gia - bao gồm Ảrập Xêút - đối mặt với căng thẳng nguồn nước ở mức rất cao. Nhóm này chiếm khoảng 25% dân số toàn cầu.
6. Nguồn tài nguyên nào đem lại thu nhập chính cho quốc gia này?
Dầu mỏ
Theo thông tin trên Cổng thông tin điện tử Đảng cộng sản Việt Nam, Ảrập Xêút sở hữu trữ lượng dầu khoảng 260 tỷ thùng, khai thác khoảng 8,7 triệu thùng/ngày, chiếm 75% ngân sách nhà nước và 90% giá trị xuất khẩu. Quốc gia này là nước xuất khẩu dầu lớn nhất và giữ vai trò chủ chốt trong OPEC.
