Ảrập Xêút (tên chính thức là Vương quốc Ảrập Xêút) nằm ở Tây Á, chiếm phần lớn bán đảo Ả Rập, có thủ đô là Riyadh.

Theo World Atlas, Ảrập Xêút có phần lớn lãnh thổ là sa mạc, không có sông hay hồ tự nhiên, chỉ có các wadi (lòng suối/thung lũng thường xuyên khô cạn).

Khí hậu tại Ảrập Xêút rất khắc nghiệt, mùa hè có thể vượt 50°C. Đây là một trong những quốc gia khô hạn nhất thế giới, với lượng mưa ít ỏi và tỷ lệ bay hơi cao.