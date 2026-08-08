1. Quốc gia châu Á nào muốn ra biển phải đi qua 2 nước khác?
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Afghanistan
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- Bangladesh0%
- Kazakhstan0%
- Uzbekistan0%Chính xác
Uzbekistan là quốc gia không giáp biển “kép”, tức là các nước bao quanh nước này cũng không giáp biển. Những nước láng giềng của Uzbekistan gồm Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Afghanistan và Turkmenistan. Điều này đồng nghĩa người dân nước này phải đi qua 2 quốc gia khác mới tới biển.
Trên thế giới, chỉ có đúng 2 quốc gia như vậy. Ngoài Uzbekistan còn có Liechtenstein, nằm giữa Áo và Thụy Sĩ.
2. Đây là quốc gia đông nhất khu vực nào?
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Đông Á
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- Nam Á0%
- Tây Á0%
- Trung Á0%Chính xác
Uzbekistan rộng gần 450.000km2, dân số khoảng 37,7 triệu người. Đây là quốc gia có dân số lớn nhất khu vực Trung Á, đồng thời là quốc gia duy nhất trong khu vực có dân số vượt 35 triệu người. Xét trên toàn châu Á, Uzbekistan là quốc gia đông dân thứ 17.
3. Nước này được mệnh danh là gì?
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Thánh địa dưa
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- Vương quốc hoa tulip0%
- Đất nước của nghìn hòn đảo0%
- Xứ sở của những hồ nước xanh0%Chính xác
Uzbekistan được mệnh danh là “thánh địa dưa” với hơn 150 loại dưa khác nhau, có thể khai thác tất cả các mùa. Nhờ khí hậu khô nóng và kỹ thuật canh tác trên những vùng đất khô hạn, dưa Uzbekistan nổi tiếng với vị ngọt và hương thơm đặc trưng. Kỹ thuật trồng dưa của người Uzbekistan cũng nổi tiếng từ thời xa xưa trong giới thương nhân trên Con đường Tơ lụa.
4. Nước này có mỏ vàng lớn thứ mấy thế giới?
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1
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- 20%
- 30%
- 40%Chính xác
Mỏ Muruntau nằm cách thủ đô Tashkent, Uzbekistan hơn 400km về phía tây. Đây là mỏ vàng lớn thứ hai thế giới. Được phát hiện năm 1958, Muruntau hiện là nguồn cung vàng chủ lực của Uzbekistan. Trữ lượng còn lại ước tính có thể khai thác đến năm 2032.
Mỏ Muruntau do công ty khai khoáng của chính phủ Uzbekistan (Navoi Mining & Metallurgical Combinat) điều hành. Đây là một trong những doanh nghiệp khai thác vàng và uranium lớn nhất thế giới.
5. Nông sản nào từng được xem là “vàng trắng” của Uzbekistan?
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Gai dầu
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- Len cừu0%
- Bông0%
- Mía đường0%Chính xác
Uzbekistan có truyền thống lâu đời trong việc trồng bông. Loại “vàng trắng” này từng là mặt hàng nông sản chủ lực của nền kinh tế. Hiện nước này vẫn nằm trong top 10 quốc gia sản xuất bông lớn nhất thế giới, với sản lượng khoảng 1 triệu tấn mỗi năm.
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