Chính xác

Uzbekistan là quốc gia không giáp biển “kép”, tức là các nước bao quanh nước này cũng không giáp biển. Những nước láng giềng của Uzbekistan gồm Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Afghanistan và Turkmenistan. Điều này đồng nghĩa người dân nước này phải đi qua 2 quốc gia khác mới tới biển.

Trên thế giới, chỉ có đúng 2 quốc gia như vậy. Ngoài Uzbekistan còn có Liechtenstein, nằm giữa Áo và Thụy Sĩ.