1. Nếu chỉ xét các tỉnh, tỉnh nào có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất cả nước?
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Hưng Yên
0%
- Cà Mau0%
- Khánh Hòa0%
- Quảng Ninh0%Chính xác
Theo Chỉ số giá sinh hoạt theo không gian (SCOLI) năm 2025 do Cục Thống kê công bố, nếu chỉ xét các tỉnh (không tính các thành phố trực thuộc Trung ương), Quảng Ninh là địa phương có mức giá sinh hoạt cao nhất.
Trong bảng xếp hạng chung của 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Quảng Ninh đứng thứ hai sau Hà Nội với chỉ số SCOLI bằng 98,56% so với Hà Nội.
Chỉ số giá sinh hoạt theo không gian là chỉ tiêu tương đối (tính bằng %) phản ánh sự chênh lệch giá hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng hằng ngày của người dân giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, giữa các vùng kinh tế - xã hội trong một thời gian nhất định (thường là một năm).
2. Đâu là nguyên nhân quan trọng góp phần khiến mặt bằng giá tại tỉnh này ở mức cao?
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Là trung tâm sản xuất lúa gạo lớn nhất cả nước
0%
- Phát triển mạnh công nghiệp, dịch vụ và du lịch, thu hút đông du khách0%
- Có mật độ dân số cao nhất miền Bắc0%
- Chủ yếu phát triển nông nghiệp0%Chính xác
Quảng Ninh có nền kinh tế phát triển đa ngành với thế mạnh về công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch, đặc biệt là Vịnh Hạ Long. Lượng khách du lịch lớn và hoạt động kinh tế sôi động góp phần làm tăng nhu cầu tiêu dùng và mặt bằng giá hàng hóa, dịch vụ.
3. Ba nhóm hàng hóa và dịch vụ nào ở tỉnh này có mức giá bình quân cao hơn cả Hà Nội?
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Thuốc và dịch vụ y tế; nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng; đồ uống và thuốc lá.
0%
- Hàng ăn và dịch vụ ăn uống; giáo dục; giao thông.0%
- May mặc, mũ nón và giày dép; văn hóa, giải trí và du lịch; bưu chính, viễn thông.0%
- Thiết bị và đồ dùng gia đình; giáo dục; giao thông.0%Chính xác
Mặc dù mặt bằng giá sinh hoạt của Quảng Ninh nhìn chung vẫn thấp hơn Hà Nội (SCOLI đạt 98,56% so với Hà Nội), nhưng có 3 nhóm hàng hóa và dịch vụ có mức giá bình quân cao hơn Hà Nội, gồm thuốc và dịch vụ y tế (106,96%), nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng (104,61%), và đồ uống, thuốc lá (103,83%).
4. Quảng Ninh đã bao nhiêu năm liên tiếp nằm trong nhóm 5 địa phương có Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) cao nhất cả nước?
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8 năm liên tiếp
0%
- 10 năm liên tiếp0%
- 13 năm liên tiếp0%
- 15 năm liên tiếp0%Chính xác
Theo kết quả công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Quảng Ninh đã 13 năm liên tiếp (từ năm 2013 đến nay) duy trì vị trí trong nhóm 5 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành kinh tế tốt nhất cả nước.
Đặc biệt, tỉnh này từng có 7 năm liên tiếp (từ 2017 tới 2023) đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng PCI của cả nước. Năm 2024 và 2025, Quảng Ninh đứng thứ hai trên bảng xếp hạng.
5. Vùng kinh tế - xã hội nào có mức giá sinh hoạt cao nhất cả nước năm 2025?
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Đông Nam Bộ
0%
- Đồng bằng sông Cửu Long0%
- Đồng bằng sông Hồng0%
- Trung du và miền núi phía Bắc0%Chính xác
Lấy Đồng bằng sông Hồng làm mốc 100 điểm, các vùng còn lại đều có chỉ số SCOLI thấp hơn. Đây tiếp tục là vùng có mức giá sinh hoạt cao nhất cả nước nhờ tập trung nhiều trung tâm kinh tế, thương mại, dịch vụ, giáo dục và y tế, đồng thời có tốc độ đô thị hóa cao.
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