Chính xác

Theo Chỉ số giá sinh hoạt theo không gian (SCOLI) năm 2025 do Cục Thống kê công bố, nếu chỉ xét các tỉnh (không tính các thành phố trực thuộc Trung ương), Quảng Ninh là địa phương có mức giá sinh hoạt cao nhất.

Trong bảng xếp hạng chung của 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Quảng Ninh đứng thứ hai sau Hà Nội với chỉ số SCOLI bằng 98,56% so với Hà Nội.

Chỉ số giá sinh hoạt theo không gian là chỉ tiêu tương đối (tính bằng %) phản ánh sự chênh lệch giá hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng hằng ngày của người dân giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, giữa các vùng kinh tế - xã hội trong một thời gian nhất định (thường là một năm).