Chính xác

Theo World Population Review, 5 quốc gia sản xuất hồ tiêu đen lớn nhất thế giới hiện nay lần lượt là Việt Nam, Brazil, Indonesia, Burkina Faso và Ấn Độ.

Báo Công Thương đầu năm 2025 cũng khẳng định, với sản lượng 170.000 tấn vào năm 2024, Việt Nam vẫn là quốc gia đứng đầu thế giới về sản lượng hồ tiêu, vượt qua nhiều nước sản xuất lớn khác.