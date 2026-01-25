1. Quốc gia nào ở Đông Nam Á có sản lượng và kim ngạch xuất khẩu “vàng đen” lớn nhất thế giới?
Indonesia
0%
- Malaysia0%
- Việt Nam0%
- Thái Lan0%Chính xác
Theo World Population Review, 5 quốc gia sản xuất hồ tiêu đen lớn nhất thế giới hiện nay lần lượt là Việt Nam, Brazil, Indonesia, Burkina Faso và Ấn Độ.
Báo Công Thương đầu năm 2025 cũng khẳng định, với sản lượng 170.000 tấn vào năm 2024, Việt Nam vẫn là quốc gia đứng đầu thế giới về sản lượng hồ tiêu, vượt qua nhiều nước sản xuất lớn khác.
2. Sản lượng hồ tiêu lớn nhất của nước này trong vòng 10 năm trở lại đây là bao nhiêu?
290.000 tấn
0%
- 270.000 tấn0%
- 190.000 tấn0%
- 170.000 tấn0%Chính xác
Theo Báo Công Thương, trong vòng 10 năm qua, sản lượng hồ tiêu đạt mức kỷ lục 290.000 tấn vào năm 2019. Sau đó, sản lượng này liên tục suy giảm qua các năm. Năm 2023, sản lượng nhích một chút, lên 190.000 tấn (tăng hơn 3,8%) so với 183.000 tấn năm 2022.
Sản lượng hồ tiêu Việt Nam năm 2024 ước đạt 170.000 tấn và đây có thể là mức sản lượng thấp nhất trong vòng 10 năm qua, kể từ năm 2015.
3. Tỉnh nào được xem là “thủ phủ hồ tiêu” của Việt Nam?
Lâm Đồng
0%
- Đắk Lắk0%
- An Giang0%
- Đồng Nai0%Chính xác
Theo Báo Lâm Đồng, hiện Lâm Đồng là địa phương có diện tích trồng hồ tiêu lớn nhất cả nước, với khoảng 36.000 ha. Lâm Đồng cũng là vùng có điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng thuận lợi, đặc biệt là các vùng đất đỏ bazan, thích hợp để phát triển hồ tiêu chất lượng cao.
Báo Công Thương cho biết, trước sáp nhập, Đắk Nông là thủ phủ hồ tiêu của Việt Nam. Tiếp đó, Đắk Lắk có diện tích và sản lượng hồ tiêu lớn thứ 2. Hồ tiêu còn được sản xuất tại một số khu vực tại các tỉnh trọng điểm còn lại như Gia Lai, Bình Phước, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu.
4. Lần đầu tiên Việt Nam trở thành nước xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất thế giới vào năm nào?
2001
0%
- 20050%
- 20100%
- 20150%Chính xác
Năm 2001, lần đầu tiên Việt Nam trở thành nước xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất thế giới với tổng lượng xuất khẩu trên 50.500 tấn. Hiện nay, hạt tiêu Việt Nam chiếm khoảng 60% sản lượng trên toàn cầu.
5. Năm 2025, Việt Nam xuất khẩu bao nhiêu tấn hạt tiêu và đạt kim ngạch bao nhiêu USD?
250.600 tấn - 1,32 tỷ USD
0%
- 246.130 tấn - 1,66 tỷ USD0%
- 220.015 tấn - 1,45 tỷ USD0%
- 190.000 tấn - 1,66 tỷ USD0%Chính xác
Thống kê của Cục Hải quan cho thấy, trong năm 2025, nước ta đã xuất khẩu 246.130 tấn hạt tiêu, kim ngạch đạt 1,66 tỷ USD - mức cao kỷ lục lịch sử. So với năm trước đó, lượng hạt tiêu xuất khẩu tuy giảm 1,5%, nhưng giá trị lại tăng mạnh 26,3%.
Đáng chú ý, tháng 12/2025, mặt hàng được ví như “vàng đen” của Việt Nam duy trì đà xuất khẩu tăng mạnh 49,3% về lượng và tăng 48,9% về giá trị so với tháng cùng kỳ năm 2024, khi lượng hạt tiêu xuất khẩu đạt 22.015 tấn và kim ngạch ước khoảng 145 triệu USD.
6. Quốc gia nào là thị trường mua nhiều hồ tiêu nhất từ Việt Nam (tính theo kim ngạch lũy kế đến hết năm 2025)?
