1. Người dân nước nào ở Đông Nam Á thông minh nhất?
Việt Nam
0%
- Singapore0%
- Thái Lan0%
- Malaysia0%Chính xác
Người dân Singapore có chỉ số IQ trung bình cao nhất khu vực Đông Nam Á với 105 điểm, đứng thứ 8 thế giới, theo báo cáo về chỉ số thông minh IQ trung bình năm 2025 của World Population Review. Kết quả này dựa trên dữ liệu từ bài kiểm tra IQ quốc tế của hơn 1,3 triệu người tham gia trên thế giới.
Xét trên toàn cầu, người dân Trung Quốc có chỉ số IQ trung bình cao nhất thế giới với 107 điểm.
Chỉ số IQ thường phản ánh chất lượng giáo dục và các nguồn lực, được xác định dựa trên các bài kiểm tra tiêu chuẩn, có điều chỉnh theo các đánh giá học thuật cấp quốc gia và mức độ tin cậy của dữ liệu.
2. Đây là quốc gia có nhiều tỷ phú nhất Đông Nam Á, đúng hay sai?
Sai
0%
- Đúng0%Chính xác
Theo danh sách tỷ phú thế giới năm 2025 của Forbes công bố vào đầu tháng 4, khu vực Đông Nam Á ghi nhận tổng cộng hơn 140 tỷ phú. Trong đó, Singapore là quốc gia dẫn đầu khu vực với 49 người.
Người từng giàu nhất Singapore là Goh Cheng Liang, nhà sáng lập tập đoàn sơn và chất phủ Wuthelam Group. Khối tài sản của ông đạt 13 tỷ USD, đứng hạng 182 thế giới. Ông qua đời vào tháng 8 năm nay.
Indonesia xếp thứ hai về số lượng tỷ phú với 33 người. Trong khi đó, Thái Lan xếp thứ 3 với 25 người.
3. Đồng tiền nước này có giá trị cao thứ mấy Đông Nam Á?
1
0%
- 20%
- 30%
- 40%Chính xác
Đô la Singapore, ký hiệu SGD, là tiền tệ chính thức của Singapore. Đồng tiền này thường được viết tắt với ký hiệu đô la $ hoặc S$ để phân biệt với các đồng tiền có tên gọi đô la khác. Đồng tiền của Singapore có giá trị cao nhất khu vực Đông Nam Á. Hiện, 1 SGD bằng hơn 20.400 VND.
4. Đây là quốc gia duy nhất Đông Nam Á có thủ đô trùng tên nước, đúng hay sai?
Đúng
0%
- Sai0%Chính xác
Singapore là nước duy nhất ở Đông Nam Á có tên thủ đô trùng với tên quốc gia. Đất nước này nằm ở cực nam bán đảo Mã Lai, giáp Malaysia và ngăn cách với Indonesia bằng eo biển Malacca. Theo The Culture Trip, tên gọi tiếng Anh Singapore bắt nguồn từ tiếng Mã Lai là Singapura, nghĩa là “thành phố sư tử”. Sư tử được xem là biểu tượng của quốc gia này.
Ngoài Singapore, trên thế giới có một số quốc gia có tên thủ đô trùng với tên quốc gia như: Thủ đô của San Marino là San Marino, Monaco là Monaco, Kuwait là Kuwait City, Mexico là Mexico City, Panama là Panama City.
5. Người Việt Nam xếp thứ mấy Đông Nam Á về chỉ số IQ?
1
0%
- 20%
- 30%
- 40%Chính xác
Theo báo cáo từ World Population Review, chỉ số IQ trung bình của người dân Việt Nam là 100, xếp thứ 27 thế giới. Xét trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đứng thứ 3, ngang bằng với Malaysia, xếp sau Singapore với 106 và Thái Lan 102.
