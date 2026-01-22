1. Quốc gia nào có mức sống rẻ nhất Đông Nam Á?
-
Lào
0%
- Campuchia0%
- Indonesia0%
- Brunei0%Chính xác
Theo dữ liệu về chỉ số chi phí sinh hoạt (Cost of living index) 2026 của cơ sở dữ liệu trực tuyến Numbeo, Indonesia có chi phí sống rẻ nhất tại Đông Nam Á.
Numbeo lấy chỉ số chi phí sinh hoạt của thành phố New York (Mỹ) làm chuẩn, đặt cho thành phố này chỉ số là 100 (index = 100) và tính ra chỉ số chi phí sinh hoạt của các quốc gia khác.
Chỉ số chi phí sinh hoạt của Indonesia là 26,1, thấp nhất Đông Nam Á và thấp thứ 8 châu Á.
2. Quốc gia duy nhất Đông Nam Á nào lọt top 10 đất nước có chi phí sống đắt đỏ nhất thế giới?
-
Thái Lan
0%
- Myanmar0%
- Brunei0%
- Singapore0%Chính xác
Theo dữ liệu từ Numbeo, Singapore là quốc gia duy nhất Đông Nam Á lọt top 10 đất nước có chi phí sống đắt đỏ nhất thế giới. Chỉ số chi phí sinh hoạt của Singapore là 87,7, cao nhất Đông Nam Á và xếp thứ 9 thế giới. Ngoài ra, đây cũng là một trong những quốc gia có giá thuê nhà cao hàng đầu thế giới. Giá thuê nhà ở Singapore trung bình cao hơn 610% so với ở Hà Nội, theo dữ liệu Numbeo.
3. Thành phố của đất nước này đắt đỏ nhất Đông Nam Á, đúng hay sai?
-
Sai
0%
- Đúng0%Chính xác
Singapore là thành phố đắt đỏ nhất Đông Nam Á, đứng thứ 14 thế giới, theo dữ liệu từ Numbeo. Chi phí sinh hoạt hàng tháng cho một người tại đây ước tính hơn 1.482 đôla Singapore (khoảng 30,3 triệu đồng), chưa bao gồm tiền thuê nhà. Chi phí ước tính cho một gia đình 4 người tại Singapore khoảng 5.429 đôla Singapore (hơn 111 triệu đồng).
4. Quốc gia nào có nhiều thành phố đắt đỏ nhất thế giới?
-
Mỹ
0%
- Thụy Sĩ0%
- Singapore0%
- Anh0%Chính xác
Thụy Sĩ là nơi có nhiều thành phố đắt đỏ bậc nhất thế giới. Cụ thể, theo dữ liệu từ Numbeo, 6 thành phố có chi phí sinh hoạt cao nhất thế giới (không tính tiền thuê nhà) đều thuộc Thụy Sĩ. Trong đó, thành phố Zurich của nước này đứng đầu thế giới với 118,5 điểm, đứng thứ hai là thành phố Geneva (116,5 điểm), tiếp đó là Basel (112,4 điểm), Lausanne (111,5 điểm), Lugano (110,1 điểm) và Bern (110 điểm).
5. Thành phố nào có giá thuê nhà cao nhất thế giới?
-
Paris
0%
- Seoul0%
- London0%
- New York0%Chính xác
Theo dữ liệu thống kê, thành phố New York (Mỹ) có giá thuê nhà cao nhất thế giới. Xếp sau đó là San Francisco, Boston, San Diego… Nếu tính cả chi phí sinh hoạt và tiền thuê nhà, nơi đắt đỏ nhất thế giới vẫn là thành phố New York.
