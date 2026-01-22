Chính xác

Theo dữ liệu về chỉ số chi phí sinh hoạt (Cost of living index) 2026 của cơ sở dữ liệu trực tuyến Numbeo, Indonesia có chi phí sống rẻ nhất tại Đông Nam Á.

Numbeo lấy chỉ số chi phí sinh hoạt của thành phố New York (Mỹ) làm chuẩn, đặt cho thành phố này chỉ số là 100 (index = 100) và tính ra chỉ số chi phí sinh hoạt của các quốc gia khác.

Chỉ số chi phí sinh hoạt của Indonesia là 26,1, thấp nhất Đông Nam Á và thấp thứ 8 châu Á.