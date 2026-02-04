1. Nước nào là nhà sản xuất gạo lớn nhất thế giới?
-
Thái Lan
0%
- Ấn Độ0%
- Pakistan0%
- Trung Quốc0%Chính xác
Theo bản tin của Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Ấn Độ đã chính thức vượt qua Trung Quốc để trở thành nhà sản xuất gạo lớn nhất thế giới, với sản lượng gạo trong niên vụ 2025/26 đạt mức kỷ lục 152 triệu tấn.
Với kết quả này, Ấn Độ hiện chiếm hơn 28% tổng sản lượng gạo toàn cầu, đồng thời củng cố vững chắc vị thế là nhà xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, cung cấp cho hơn 170 quốc gia và vùng lãnh thổ.
2. Quốc gia nào nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới?
-
Philippines
0%
- Trung Quốc0%
- Nigeria0%
- Indonesia0%Chính xác
Philippines là nước nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới hiện nay. Trong năm 2026, lượng gạo nhập khẩu dự kiến sẽ đạt mức cao kỷ lục với 5,5 triệu tấn.
Ngoài Philippines, các quốc gia như Indonesia, Trung Quốc, Ghana… cũng là những nước có nhu cầu nhập khẩu gạo nhiều trên thế giới.
3. Việt Nam xếp thứ mấy thế giới về xuất khẩu gạo?
-
3
0%
- 40%
- 50%
- 60%Chính xác
Sản lượng gạo xuất khẩu năm 2025 của nước ta ước tính đạt gần 8 triệu tấn, trị giá khoảng 4,064 tỷ USD. Lượng gạo xuất khẩu giảm hơn 1 triệu tấn so với năm trước nhưng Việt Nam vẫn tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, đứng sau Ấn Độ và Thái Lan.
4. Thị trường nào tiêu thụ nhiều gạo của Việt Nam nhất hiện nay?
-
Trung Quốc
0%
- Philippines0%
- Malaysia0%
- Ghana0%Chính xác
Philippines hiện là thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam, chiếm khoảng 40% tổng lượng gạo xuất khẩu. Theo thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Philippines, Bộ trưởng Nông nghiệp Philippines Francisco P. Tiu Laurel Jr. cho biết nước này dự kiến nhập khẩu khoảng 3,6 triệu tấn gạo trong năm 2026, trong đó khoảng 75-80% lượng gạo nhập khẩu từ Việt Nam.
5. Nước nào ở Đông Nam Á có gạo ngon nhất thế giới năm 2025?
-
Việt Nam, Thái Lan
0%
- Việt Nam, Campuchia0%
- Việt Nam, Malaysia0%
- Việt Nam, Indonesia0%Chính xác
Gạo Ông Cua ST25 của Việt Nam và gạo Phka Romdoul của Campuchia cùng được vinh danh là quán quân cuộc thi “Gạo ngon nhất thế giới” năm 2025 trong khuôn khổ Hội nghị Thương mại Lúa gạo toàn cầu lần thứ 17 tại Phnom Penh, Campuchia hồi tháng 11/2025. Đây là lần thứ 3 gạo ST25 đạt danh hiệu cao nhất. Hai lần trước là vào năm 2019 và 2023.
-
Xem thêm về:
-
trắc nghiệm địa lý
-
địa lý thế giới
Tin nổi bật
- Việt Nam, Campuchia
- Philippines
- 4
- Trung Quốc
- Ấn Độ