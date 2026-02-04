Chính xác

Theo bản tin của Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Ấn Độ đã chính thức vượt qua Trung Quốc để trở thành nhà sản xuất gạo lớn nhất thế giới, với sản lượng gạo trong niên vụ 2025/26 đạt mức kỷ lục 152 triệu tấn.

Với kết quả này, Ấn Độ hiện chiếm hơn 28% tổng sản lượng gạo toàn cầu, đồng thời củng cố vững chắc vị thế là nhà xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, cung cấp cho hơn 170 quốc gia và vùng lãnh thổ.