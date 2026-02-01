1. Nước nào có nhiều sân bay nhất ở Đông Nam Á?
Thái Lan
Theo World Population Review, Indonesia là quốc gia có nhiều sân bay nhất ở Đông Nam Á và xếp thứ 16 thế giới, với hơn 500 sân bay.
Quốc gia này trong thời gian qua đã mở rộng đáng kể số lượng sân bay quốc tế nhằm tạo điều kiện cho du khách dễ dàng tiếp cận và khám phá các vùng xa xôi của đất nước, đặc biệt vào các mùa cao điểm du lịch.
2. Hãng hàng không nước Đông Nam Á nào có chuyến bay thẳng dài nhất thế giới?
Việt Nam
Chuyến bay thẳng dài nhất thế giới thuộc về hãng hàng không Singapore Airlines của Singapore. Chuyến bay này nối sân bay Changi (Singapore) và New York, Mỹ với quãng đường hơn 15.000km và hơn 18 giờ bay.
Đây được xem là chuyến bay chở khách dài nhất thế giới cả về thời lượng lẫn quãng đường. Vì thế, máy bay được thiết kế riêng cho các chặng siêu xa, có dung tích nhiên liệu lớn hơn và tối ưu sự thoải mái cho hành khách.
3. Nước nào nhiều sân bay nhất thế giới?
Anh
Mỹ là quốc gia sở hữu mạng lưới sân bay dày đặc nhất thế giới. Theo World Population Review, Mỹ hiện có gần 16.000 sân bay, trong đó hơn 5.200 là sân bay công cộng, hơn 10.600 là sân bay tư nhân.
Đứng thứ hai thế giới về số sân bay là Brazil với gần 5.000 sân bay. Xếp sau đó là Australia với khoảng 2.180 sân bay, Mexico là 1.485, Canada là 1.425.
Trong khi đó, theo một thống kê khác của Cơ quan Hàng không Liên bang (FAA), Mỹ hiện có gần 20.000 sân bay. Tuy nhiên, số này bao gồm cả bãi đáp trực thăng và các khu vực đáp máy bay nhỏ.
4. Hiện có bao nhiêu tỉnh, thành Việt Nam sở hữu hai sân bay dân dụng?
4
Trong số 34 tỉnh, thành nước ta hiện nay, có 5 địa phương sở hữu hai sân bay dân dụng, bao gồm TPHCM (sân bay Tân Sơn Nhất và Côn Đảo), Đà Nẵng (sân bay Đà Nẵng và Chu Lai), Gia Lai (sân bay Phù Cát và Pleiku), Đắk Lắk (sân bay Buôn Ma Thuột và Tuy Hòa), An Giang (sân bay Phú Quốc và Rạch Giá).
5. Sân bay nào sẽ lớn nhất Việt Nam trong tương lai?
Nội Bài
Sân bay quốc tế Long Thành đang được xây dựng sẽ là sân bay lớn nhất Việt Nam trong tương lai. Dự kiến công suất hoạt động của sân bay này sẽ là 100 triệu hành khách/năm.
Sân bay quốc tế Long Thành được xây dựng tại tỉnh Đồng Nai, trên diện tích khoảng 5.000 ha với tổng mức đầu tư hơn 336.000 tỷ đồng, chia làm 3 giai đoạn.
Tại giai đoạn 1, Long Thành có công suất phục vụ 25 triệu lượt khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa một năm.
Giai đoạn 2 của sân bay dự kiến hoàn thành năm 2035, với thêm một nhà ga hành khách, một đường băng để nâng công suất lên 50 triệu lượt khách và 1,5 triệu tấn hàng hóa một năm.
Giai đoạn cuối cùng sẽ giúp sân bay có khả năng phục vụ 100 triệu lượt khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm vào 2030-2040.
