Theo World Population Review, Indonesia là quốc gia có nhiều sân bay nhất ở Đông Nam Á và xếp thứ 16 thế giới, với hơn 500 sân bay.

Quốc gia này trong thời gian qua đã mở rộng đáng kể số lượng sân bay quốc tế nhằm tạo điều kiện cho du khách dễ dàng tiếp cận và khám phá các vùng xa xôi của đất nước, đặc biệt vào các mùa cao điểm du lịch.