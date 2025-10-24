Quốc hội chiều nay họp riêng về công tác nhân sự.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; miễn nhiệm chức vụ chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu; miễn nhiệm chức vụ chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cũng trình bày tờ trình của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về việc phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

Quốc hội đã thảo luận về các nội dung trên và bỏ phiếu kín về công tác nhân sự; nghe ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu về công tác nhân sự.

Quốc hội nghe Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh (được giao thực hiện nhiệm vụ của Tổng Thư ký Quốc hội) trình bày các dự thảo nghị quyết của Quốc hội về công tác nhân sự.

Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15; miễn nhiệm chức vụ Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đối với ông Lê Quang Tùng; miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa 15 đối với bà Nguyễn Thanh Hải; miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa 15 đối với ông Lê Quang Huy.

Với kết quả có 431 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 90,93% tổng số ĐBQH); trong đó, có 431 đại biểu tán thành (bằng 90,93% tổng số ĐBQH).

Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc miễn nhiệm chức vụ một số bộ trưởng. Cụ thể, miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đối với ông Bùi Thanh Sơn; miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ đối với bà Phạm Thị Thanh Trà; miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đối với ông Đỗ Đức Duy. Với kết quả có 418 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 88,19% tổng số ĐBQH); trong đó, có 418 đại biểu tán thành (bằng 88,19% tổng số ĐBQH).

Quốc hội thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia đối với bà Phạm Thị Thanh Trà, bà Nguyễn Thanh Hải và ông Lê Quang Tùng. Có 428 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 90,30% tổng số ĐBQH); trong đó, có 427 đại biểu tán thành (bằng 90,08% tổng số ĐBQH), có 1 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,21% tổng số ĐBQH).

Ngoài ra, Quốc hội cũng đã nghe Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bầu ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội; bầu chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa 15; bầu Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Quốc hội nghe Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày tờ trình về việc đề nghị Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ và phê chuẩn bổ nhiệm một số bộ trưởng. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở đoàn về các nội dung trên.