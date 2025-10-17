Chiều nay, tại cuộc họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 15, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển cho biết, kỳ họp sẽ khai mạc vào sáng ngày 20/10 và dự kiến bế mạc vào ngày 11/12. Thời gian làm việc dự kiến khoảng 40 ngày.

Kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng, Quốc hội vừa tiến hành các nội dung của kỳ họp thường kỳ đồng thời thực hiện việc tổng kết nhiệm kỳ khóa 15.

Quốc hội sẽ xem xét, quyết định: 66 nội dung, nhóm nội dung (49 dự án luật, 4 nghị quyết thuộc công tác lập pháp; 13 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác).

Ảnh: Minh Nhật

Về lập pháp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 49 luật, 4 nghị quyết, đây là kỳ họp có số lượng nội dung lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ khóa 15.

Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 13 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác, như: xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước; xem xét, thông qua Nghị quyết của Quốc hội về kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành".

Quốc hội sẽ xem xét, thảo luận báo cáo tổng hợp việc thực hiện của các thành viên Chính phủ, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước đối với nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa 14 và khóa 15 về giám sát chuyên đề, chất vấn.

Ngoài ra, Quốc hội sẽ thảo luận dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa 15; xem xét các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của: Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, TAND tối cao, VKSND tối cao, Kiểm toán nhà nước.

Quốc hội cũng sẽ xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng khác.

Hội nghị Trung ương 13 khóa 13 mới đây đã có ý kiến nhân sự để Bộ Chính trị giới thiệu tại kỳ họp 10 để Quốc hội bầu Tổng Thư ký Quốc hội, 2 chủ nhiệm Ủy ban và phê chuẩn phó thủ tướng, bộ trưởng.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên cho biết, công tác nhân sự là một trong những điểm nhấn của kỳ họp, được cử tri và nhân dân đặc biệt quan tâm. Trên cơ sở quyết định của Ban Chấp hành Trung ương và tờ trình của các cơ quan có thẩm quyền, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định một số nội dung nhân sự thuộc thẩm quyền, gồm: bầu, phê chuẩn, hoặc miễn nhiệm một số chức danh lãnh đạo chủ chốt trong bộ máy nhà nước.

“Đây là quy trình thường xuyên nhằm bảo đảm sự kế thừa, ổn định và hiệu quả hoạt động của bộ máy trong tình hình mới”, bà Yên nói. Toàn bộ quy trình về nhân sự được tiến hành theo đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật, bảo đảm dân chủ, khách quan, minh bạch.

Đại biểu Quốc hội sẽ thực hiện quyền và trách nhiệm trước nhân dân, cử tri thông qua việc bỏ phiếu kín, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên trả lời tại họp báo. Ảnh: Minh Nhật

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu nhấn mạnh, “công tác nhân sự tại kỳ họp này là bước kiện toàn bộ máy ở giai đoạn cuối nhiệm kỳ và chuẩn bị cho nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16. Điều này tạo tiền đề cho bộ máy Nhà nước hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn”.

Hiện các cơ quan có thẩm quyền đang hoàn tất các quy trình hồ sơ nhân sự theo đúng quy định. Dự kiến công tác nhân sự sẽ được tiến hành vào ngày cuối của tuần đầu tiên kỳ họp 10.

“Các bước giới thiệu, thảo luận và bỏ phiếu kín sẽ được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định, quy trình về công tác nhân sự, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch”, bà Yên khẳng định.

Về số lượng cụ thể các chức danh được phê chuẩn, theo bà Yên, đây là nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Căn cứ trên tờ trình của Chính phủ và giới thiệu của Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo cụ thể tại thời điểm trình nhân sự.