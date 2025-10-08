Sáng nay, tại trụ sở Trung ương Đảng, hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 họp phiên bế mạc.

Phát biểu bế mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết hội nghị đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Từng vấn đề được chuẩn bị công phu, thảo luận thấu đáo, quyết nghị với sự thống nhất cao; trong đó có nhiều nội dung “xương sống” liên quan trực tiếp đến sự thành công của Đại hội lần thứ 14 của Đảng, đến mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, đến nâng cao đời sống thực của nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Phạm Thắng

Tổng Bí thư cho biết, hội nghị đã thảo luận thẳng thắn, khoa học và thống nhất cao nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng.

Ban chấp hành Trung ương thông qua các Văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng; thống nhất giới thiệu nhân sự Ban chấp hành Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 14; cho ý kiến về thời gian, nội dung, chương trình, quy chế làm việc, quy chế bầu cử của Đại hội 14 với phương châm đảm bảo đúng điều lệ, đổi mới, khoa học, hiệu quả, thiết thực.

Đặc biệt, nội dung các văn kiện thiết kế theo hướng ngắn gọn, thực chất, định hướng rõ đột phá thể chế - hạ tầng - nhân lực, chuyển đổi số và xanh, liên kết vùng, phát triển đất nước theo hướng tự chủ, bền vững.

Kiên quyết không để lọt người không có chí tiến thủ, dĩ hòa vi quý

Ban chấp hành Trung ương thông qua kết luận về báo cáo thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2025; quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu còn lại của kế hoạch 5 năm 2021-2025; chuẩn bị cơ sở cho kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2026 và tài chính - ngân sách 2026-2030 theo tinh thần ổn định vĩ mô, an toàn nợ công, ưu tiên đầu tư phát triển và bảo đảm an sinh.

Tổng Bí thư lưu ý, xác định rõ các điểm nghẽn thể chế cần tháo gỡ ngay trong thẩm quyền của Trung ương; thống nhất cơ chế theo dõi - kiểm tra - đánh giá định kỳ, công khai trách nhiệm người đứng đầu, khuyến khích người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Trung ương thống nhất các định hướng lớn, phương pháp tổ chức thực hiện kết luận của hội nghị Trung ương 13 và kết luận của Bộ Chính trị thời gian qua; xác lập nguyên tắc điều hành “Kỷ cương đi trước - Nguồn lực đi cùng - Kết quả là thước đo”.

Trung ương đã quyết định một số vấn đề về công tác cán bộ theo thẩm quyền.

Theo Tổng Bí thư, tinh thần xuyên suốt hội nghị lần này là lấy kết quả làm thước đo, lấy Nhân dân làm trung tâm, lấy kỷ cương làm nền tảng, lấy đổi mới sáng tạo làm động lực.

Qua thảo luận thẳng thắn, dân chủ và trách nhiệm, Ban chấp hành Trung ương thống nhất một số định hướng lớn.

Về việc chuẩn bị thật tốt cho Đại hội 14 của Đảng, Trung ương thống nhất tiếp tục bổ sung, hoàn thiện để nội dung các văn kiện cô đọng, sâu sắc, thể hiện tầm nhìn chiến lược, khẳng định ba đột phá chiến lược trong điều kiện mới (thể chế - hạ tầng - nhân lực), làm rõ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, liên kết vùng đô thị thông minh, chú trọng kinh tế biển, kinh tế văn hóa; quan trọng là lượng hóa chỉ tiêu, rõ lộ trình thực thi.

Nhân sự phải bảo đảm phẩm chất, năng lực, uy tín, liêm chính, hiệu quả, kiên quyết không để lọt người chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, không có chí tiến thủ, dĩ hòa vi quý; đề cao nêu gương người đứng đầu, trọng dụng thực tài, bố trí đúng người, đúng việc, đúng lúc.

Trung ương cũng thống nhất hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu còn lại của Nghị quyết Đại hội 13, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2025, kế hoạch 5 năm 2021-2025; tiếp tục giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tạo dư địa cho đầu tư - tiêu dùng - xuất khẩu; đẩy nhanh giải ngân đầu tư công “đúng - trúng - nhanh - hiệu quả”; cải thiện mạnh môi trường kinh doanh, giảm chi phí tuân thủ, triển khai dịch vụ công một cửa - một lần khai trên nền dữ liệu liên thông.

Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”

Trung ương lưu ý, cần tích cực chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 15 và chuẩn bị chu đáo cho bầu cử Quốc hội khóa 16 và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng thời, rà soát khung pháp lý, quy trình; bảo đảm dân chủ, kỷ cương, minh bạch; chủ động phương án nhân sự và tổ chức, để cuộc bầu cử thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, củng cố niềm tin của nhân dân.

Trung ương thống nhất hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy 3 cấp trong toàn hệ thống. Trọng tâm là số hóa quy trình, đơn giản hóa thủ tục, mở rộng phân cấp, phân quyền gắn trách nhiệm giải trình, đo bằng mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện đề án tiêu chuẩn - phân loại đơn vị hành chính, phân loại đô thị theo hướng tổng thể, liên thông, khả thi, tạo không gian phát triển mới cho cấp cơ sở, để chính quyền cơ sở không chỉ là nơi thực thi nhiệm vụ, phục vụ nhân dân mà còn là nguồn sáng tạo vô tận trong phát triển đất nước.

Hội nghị Trung ương 13 bế mạc sáng nay. Ảnh: Phạm Thắng

Ngoài ra, Trung ương cũng yêu cầu tháo gỡ điểm nghẽn thể chế trong thẩm quyền của Trung ương, tập trung vào các lĩnh vực đất đai - đầu tư - xây dựng - môi trường - năng lượng; lành mạnh hóa thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản, củng cố kỷ luật và niềm tin thị trường; khuyến khích đối tác công tư, đổi mới công nghệ, khơi thông nguồn lực xã hội, tăng cường vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, thúc đẩy vai trò kinh tế tư nhân trong phát triển đất nước.

Tổng Bí thư cho biết, Trung ương thống nhất đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, tăng tốc thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi.

Cùng với đó là bảo vệ người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, siết chặt kỷ luật, kỷ cương Đảng, để chống mạnh mẽ hơn và xây bền vững hơn.

Trung ương cũng nhấn mạnh đến việc giữ vững quốc phòng, an ninh; chủ động, hiệu quả trong đối ngoại và hội nhập: kiên định lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo đảm toàn vẹn lãnh thổ, độc lập, chủ quyền; chủ động thích ứng với chính sách thương mại mới của các đối tác lớn; đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng; duy trì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Tổng Bí thư khẳng định, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng, lan tỏa thông tin để tăng cường niềm tin xã hội vào công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước; tập trung tuyên truyền về những chủ trương, đường lối, biện pháp, cách làm mới, gương người tốt, việc tốt; triển khai đồng bộ tuyên truyền về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Trung ương thống nhất kiên định triển khai nghiêm túc, đồng bộ các kết luận của hội nghị Trung ương 13, của Bộ Chính trị trong thời gian từ sau hội nghị Trung ương 12 đến nay và những kết luận sẽ ban hành sắp tới.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, mọi nhiệm vụ đều phải rõ mục tiêu, rõ lộ trình, rõ nguồn lực, rõ trách nhiệm, rõ kiểm tra; báo cáo đúng hạn; công khai tiến độ và kết quả để nhân dân giám sát.