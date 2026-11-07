Sáng 7/11, với 467/469 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.

Trước khi tiến hành biểu quyết, Quốc hội nghe Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày báo cáo tóm tắt giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết.

Về mục tiêu tổng quát, Quốc hội quyết nghị năm 2027 tập trung quyết liệt phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; lấy hiệu quả thực chất, năng suất và đời sống nhân dân làm thước đo.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày dự thảo nghị quyết

Về mục tiêu cụ thể, Quốc hội yêu cầu tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, khơi thông và đa dạng hóa các nguồn lực, kênh dẫn vốn cho nền kinh tế.

"Phấn đấu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn. Cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng thành kịch bản, chỉ tiêu, nhiệm vụ, sản phẩm theo từng ngành, lĩnh vực, địa phương và thường xuyên cập nhật, có giải pháp phù hợp, kịp thời. Phối hợp chặt chẽ chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác", nghị quyết nêu rõ.

Mục tiêu tiếp theo là tập trung hoàn thiện thể chế, pháp luật; nâng cao chất lượng, tạo chuyển biến thực chất trong tổ chức thực thi; vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình phát triển, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phát triển mạnh các thành phần kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, năng lực tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế là mục tiêu cụ thể thứ ba Quốc hội đề ra.

Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết

Mục tiêu cụ thể thứ tư là đầu tư, bảo đảm tiến độ các công trình kết cấu hạ tầng chiến lược, đồng bộ, hiện đại; phát huy liên kết vùng, các cực tăng trưởng và khai thác hiệu quả các không gian phát triển mới. Trong đó, Quốc hội yêu cầu tập trung đầu tư, hoàn thiện mạng lưới đường bộ cao tốc theo quy hoạch, nhất là cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Bắc - Nam phía Tây và các trục Đông - Tây quan trọng; thúc đẩy các dự án đường sắt quan trọng quốc gia, nhất là tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, các tuyến kết nối quốc tế, đường sắt đô thị. Các sân bay Long Thành và Gia Bình cần được đẩy nhanh tiến độ.

Quốc hội lưu ý kiên quyết khắc phục tình trạng địa phương đầu tư sân bay, cảng biển, trung tâm dữ liệu, khu thương mại tự do... theo phong trào, gây lãng phí.

Nhóm mục tiêu thứ năm là tạo đột phá thực chất về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; làm chủ công nghệ chiến lược, công nghệ lõi và sản phẩm công nghệ chiến lược.

Quốc hội yêu cầu đẩy nhanh tiến độ sân bay Long Thành. Ảnh: Thạch Thảo

Tiếp nữa là tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng giáo dục và đào tạo; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển đồng bộ văn hóa, xã hội, y tế; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe Nhân dân; phát triển thị trường lao động hiện đại.

"Quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, khoáng sản; tăng cường bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai; phát triển bền vững kinh tế biển. Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vũng chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa; chủ động phòng ngừa, ứng phó với các thách thức an ninh; đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh tự chủ, lưỡng dụng, hiện đại", một loạt nhóm mục tiêu được Quốc hội giao.

30 địa phương được giao tăng trưởng hai con số

Một số chỉ tiêu được Quốc hội quyết nghị Chỉ tiêu Dự kiến năm 2027 Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) >= 10,0% GDP bình quân đầu người 6.100 USD Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Khoảng 4,5% Tăng trưởng giá trị kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 15% Tăng trưởng giá trị kim ngạch nhập khẩu hàng hóa 12% Số lượt khách quốc tế đến Việt Nam 28-29 triệu lượt khách Tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh 74,8 tuổi Số bác sĩ trên 10.000 dân 15,5 bác sĩ Tỷ lệ người dân được hưởng chính sách khám sức khỏe hằng năm > 95% Chỉ số phát triển con người (HDI) 0,781

Quốc hội cũng giao mục tiêu tăng trưởng cho từng địa phương. Theo đó, địa phương được giao mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2027 cao nhất là Hải Phòng với 13%; tiếp đó là Quảng Ninh với 12%; Hà Nội với 11,1%; Đồng Nai, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Phú Thọ, Thanh Hóa cùng được giao chỉ tiêu 11%; Cần Thơ là 10,6%; Bắc Ninh là 10,5%; TPHCM là 10,4%, Huế là 10%.

Nhiều địa phương được Quốc hội giao chỉ tiêu tăng trưởng hai con số. Ảnh: Nguyễn Huế

Ngoài ra, danh sách được giao tăng trưởng 2 con số còn có Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Ninh Bình, Hưng Yên, Nghệ An, Hà Tĩnh, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Tây Ninh, Vĩnh Long, An Giang, Cà Mau được giao mục tiêu tăng trưởng 2027 ở mức hai con số.

Các địa phương còn lại Sơn La, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Đồng Tháp được giao mục tiêu tăng trưởng dưới mức hai con số.