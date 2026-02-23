Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp giao ban đầu Xuân năm mới của lãnh đạo Quốc hội nhằm đảm bảo triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2026.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tập trung cao độ, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân, là tiền đề cho hoạt động của bộ máy nhà nước trong 5 năm tới.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội đồng Bầu cử quốc gia tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại địa phương; kịp thời xử lý các tình huống phát sinh; không được để xảy ra sai sót về quy trình.

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội lưu ý cần tổ chức tốt các hội nghị vận động bầu cử tại địa phương; hội nghị tập huấn dành cho đại biểu Quốc hội trúng cử lần đầu tại cả hai miền Bắc, Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại cuộc họp sáng nay. Ảnh: Quốc hội

Ngay sau bầu cử, các cơ quan cần khẩn trương xây dựng, hoàn thiện các báo cáo của Hội đồng Bầu cử quốc gia trình Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất của khóa 16.

Một nhiệm vụ quan trọng khác được Chủ tịch Quốc hội đề cập là khẩn trương, chủ động chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16.

“Đây là kỳ họp có ý nghĩa mở đầu nhiệm kỳ, quyết định nhiều nội dung quan trọng về tổ chức bộ máy, nhân sự, chương trình lập pháp, chương trình giám sát”, Chủ tịch Quốc hội nhận định.

Chủ tịch Quốc hội giao Ủy ban Công tác đại biểu phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tham mưu nhân sự, chuẩn bị kỹ lưỡng phiếu bầu, kịch bản điều hành. Văn phòng Quốc hội hoàn thiện sớm dự kiến chương trình, danh mục tài liệu, bảo đảm công tác hậu cần, kỹ thuật, thông tin, truyền thông.

Các cơ quan của Quốc hội được giao chủ động thẩm tra, phối hợp tiếp thu, chỉnh lý các dự án luật, nghị quyết; chuẩn bị đầy đủ các báo cáo về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách nhà nước, cơ chế đặc thù.

Cùng với nhiệm vụ chuẩn bị tốt các nội dung trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu triển khai hiệu quả hoạt động đối ngoại của Quốc hội năm 2026.

Chủ tịch Quốc hội cũng quán triệt phương châm năm 2026 là “Hành động đột phá, lan tỏa kết quả”, đồng thời nhấn mạnh Quốc hội phải chuyển mạnh sang trạng thái “tăng tốc” về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thúc đẩy “Quốc hội số” đi vào thực chất.

Cũng theo Chủ tịch Quốc hội, việc ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong hoạt động lập pháp, giám sát, điều hành phải thực chất hơn, hiệu quả hơn, không hình thức.

Chủ tịch Quốc hội giao các Phó Chủ tịch Quốc hội theo lĩnh vực phụ trách chỉ đạo kịp thời các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội khẩn trương triển khai thực hiện có chất lượng, bảo đảm tiến độ các nhiệm vụ được phân công; chủ động cho ý kiến chỉ đạo về những vấn đề phát sinh để tháo gỡ kịp thời.

Về công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng ủy Quốc hội cần tiếp tục thể chế hóa kịp thời Nghị quyết Đại hội 14; hoàn thiện đề án định hướng lập pháp nhiệm kỳ khóa 16; triển khai nghiêm các nhiệm vụ về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giám sát chặt chẽ việc phân cấp, phân quyền và cắt giảm thủ tục hành chính. Hoạt động giám sát phải có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải.

Theo Chủ tịch Quốc hội, năm 2026 là năm bản lề mở đầu nhiệm kỳ mới, vì vậy ngay từ những tháng đầu năm phải tạo được chuyển động mạnh mẽ, nêu cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu; siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ.